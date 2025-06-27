Другие новости27 июня 2025, 18:17 | Обновлено 27 июня 2025, 18:59
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Ордабасы перехватил украинского полузащитника у Буковины
Владислав Наумец будет играть в чемпионате Казахстана
27 июня 2025, 18:17 | Обновлено 27 июня 2025, 18:59
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26-летний украинский полузащитник ЛНС Владислав Наумец продолжит карьеру в казахстанском «Ордабасе».
Об этом стало известно изданию Sports24.kz.
Известно, что Наумец уже прибыл в расположение клуба и приступил к тренировкам.
Ранее Наумец выступал за харьковский Металлист, одесский Черноморец, Минай и греческий ПАС Янину.
За ЛНЗ в прошлом сезоне сыграл 16 матчей и забил один гол.
Ранее Владислава Наумца хотела пригласить к себе черновицкую «Буковину».
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