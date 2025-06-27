Ордабасы перехватил украинского полузащитника у Буковины

26-летний украинский полузащитник ЛНС Владислав Наумец продолжит карьеру в казахстанском «Ордабасе».

Об этом стало известно изданию Sports24.kz.

Известно, что Наумец уже прибыл в расположение клуба и приступил к тренировкам.

Ранее Наумец выступал за харьковский Металлист, одесский Черноморец, Минай и греческий ПАС Янину.

За ЛНЗ в прошлом сезоне сыграл 16 матчей и забил один гол.

Ранее Владислава Наумца хотела пригласить к себе черновицкую «Буковину».