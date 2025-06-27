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27 июня 2025, 18:17 | Обновлено 27 июня 2025, 18:59
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0

Ордабасы перехватил украинского полузащитника у Буковины

Владислав Наумец будет играть в чемпионате Казахстана

27 июня 2025, 18:17 | Обновлено 27 июня 2025, 18:59
750
0
Ордабасы перехватил украинского полузащитника у Буковины
ФК ЛНЗ

26-летний украинский полузащитник ЛНС Владислав Наумец продолжит карьеру в казахстанском «Ордабасе».

Об этом стало известно изданию Sports24.kz.

Известно, что Наумец уже прибыл в расположение клуба и приступил к тренировкам.

Ранее Наумец выступал за харьковский Металлист, одесский Черноморец, Минай и греческий ПАС Янину.

За ЛНЗ в прошлом сезоне сыграл 16 матчей и забил один гол.

Ранее Владислава Наумца хотела пригласить к себе черновицкую «Буковину».

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Владислав Наумец трансферы Ордабасы чемпионат Казахстана по футболу свободный агент Буковина Черновцы ЛНЗ Черкассы
Александр Сильченко Источник
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