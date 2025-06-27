25 дней на должности. Сарри хочет в отставку и предупредил президента

66-летний главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри сообщил, что готов уйти в отставку из-за того, что президент клуба не предупредил его о финансовых проблемах клуба.

Об этом сообщает журналист Мирко Николино.

По информации источника, Маурицио Сарри никто не предупредил, что «Лацио» может получить запрет на регистрацию новых игроков до января 2026 года.

Главный тренер сообщил руководству, что не желает дальше работать в клубе, который возглавил 25 дней назад.

Это уже второй приход Сарри в Лацио. Он работал с римским клубом с 2021 по 2024 год.