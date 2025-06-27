Италия27 июня 2025, 01:52 | Обновлено 27 июня 2025, 01:53
121
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио выкупил правнука итальянского диктатора
Романо Флориани Муссолини вернулся в римский клуб
27 июня 2025, 01:52 | Обновлено 27 июня 2025, 01:53
121
0
22-летний итальянский защитник Романо Флориани Муссолини вернулся в состав римского «Лацио».
Об этом сообщил официальный сайт «Юве Стабия 1907».
Муссолини выступал за «Юве Стабия 1907» на правах аренды. После завершения сезона клуб из Серии В решил воспользоваться опцией выкупа игрока, но «Лацио» воспользовалось правом обратного выкупа.
В прошлом сезоне Флориани Муссолини провел 33 матча и забил 1 гол.
Известно, что прадед футболиста был известным политическим деятелем и фашистским диктатором Италии.
Читайте также:Юве Стабия: с Муссолини и Че Геварой – в Cерию А
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 июня 2025, 14:28 7
Легендарный нападающий может перейти в «Аль-Хиляль»
Футбол | 26 июня 2025, 10:15 4
Александр больше не входит в планы тренера Арсенала
Футбол | 26.06.2025, 07:37
Футбол | 27.06.2025, 01:50
Футбол | 26.06.2025, 23:58
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.06.2025, 04:24
25.06.2025, 08:46 85
25.06.2025, 20:55 4
Бокс
25.06.2025, 01:50
25.06.2025, 07:47 19
25.06.2025, 22:36
25.06.2025, 04:05 3