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Италия
27 июня 2025, 01:52 | Обновлено 27 июня 2025, 01:53
121
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лацио выкупил правнука итальянского диктатора

Романо Флориани Муссолини вернулся в римский клуб

27 июня 2025, 01:52 | Обновлено 27 июня 2025, 01:53
121
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио выкупил правнука итальянского диктатора
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний итальянский защитник Романо Флориани Муссолини вернулся в состав римского «Лацио».

Об этом сообщил официальный сайт «Юве Стабия 1907».

Муссолини выступал за «Юве Стабия 1907» на правах аренды. После завершения сезона клуб из Серии В решил воспользоваться опцией выкупа игрока, но «Лацио» воспользовалось правом обратного выкупа.

В прошлом сезоне Флориани Муссолини провел 33 матча и забил 1 гол.

Известно, что прадед футболиста был известным политическим деятелем и фашистским диктатором Италии.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Лацио Юве Стабия Романо Флориани Муссолини
Александр Сильченко Источник
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