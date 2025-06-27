ОФИЦИАЛЬНО. Лацио выкупил правнука итальянского диктатора

22-летний итальянский защитник Романо Флориани Муссолини вернулся в состав римского «Лацио».

Об этом сообщил официальный сайт «Юве Стабия 1907».

Муссолини выступал за «Юве Стабия 1907» на правах аренды. После завершения сезона клуб из Серии В решил воспользоваться опцией выкупа игрока, но «Лацио» воспользовалось правом обратного выкупа.

В прошлом сезоне Флориани Муссолини провел 33 матча и забил 1 гол.

Известно, что прадед футболиста был известным политическим деятелем и фашистским диктатором Италии.