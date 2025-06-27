Холанд опережает график Роналду, Месси и Мбаппе

В матче клубного чемпионата мира между Манчестер Сити и Ювентусом нападающий горожан Эрлинг Холланд забил свой 300-й гол в карьере.

24-летнему норвежскому форварду понадобилось для этого 370 матчей.

Интересным фактом является то, что Криштиану Роналду, Лионель Месси и Килиан Мбаппе забили свои 300 голов за гораздо большее количество матчей.

370 – Эрлинг Холланд (Норвегия)

409 – Килиан Мбаппе (Франция)

418 – Лионель Месси (Аргентина)

554 – Криштиану Роналду (Португалия)