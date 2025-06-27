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Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 16:45 | Обновлено 27 июня 2025, 16:55
493
1

Холанд опережает график Роналду, Месси и Мбаппе

Норвежский форвард забил свои 300 голов всего за 370 матчей

27 июня 2025, 16:45 | Обновлено 27 июня 2025, 16:55
493
1
Холанд опережает график Роналду, Месси и Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче клубного чемпионата мира между Манчестер Сити и Ювентусом нападающий горожан Эрлинг Холланд забил свой 300-й гол в карьере.

24-летнему норвежскому форварду понадобилось для этого 370 матчей.

Интересным фактом является то, что Криштиану Роналду, Лионель Месси и Килиан Мбаппе забили свои 300 голов за гораздо большее количество матчей.

  • 370 – Эрлинг Холланд (Норвегия)
  • 409 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 418 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 554 – Криштиану Роналду (Португалия)
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Эрлинг Холанд Лионель Месси Криштиану Роналду Килиан Мбаппе статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Якби не криза Ман Сіті та травма весною, до 300 голів добрався би швидше 
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