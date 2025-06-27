Клубный чемпионат мира27 июня 2025, 16:45 | Обновлено 27 июня 2025, 16:55
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Холанд опережает график Роналду, Месси и Мбаппе
Норвежский форвард забил свои 300 голов всего за 370 матчей
27 июня 2025, 16:45 | Обновлено 27 июня 2025, 16:55
493
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В матче клубного чемпионата мира между Манчестер Сити и Ювентусом нападающий горожан Эрлинг Холланд забил свой 300-й гол в карьере.
24-летнему норвежскому форварду понадобилось для этого 370 матчей.
Интересным фактом является то, что Криштиану Роналду, Лионель Месси и Килиан Мбаппе забили свои 300 голов за гораздо большее количество матчей.
- 370 – Эрлинг Холланд (Норвегия)
- 409 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 418 – Лионель Месси (Аргентина)
- 554 – Криштиану Роналду (Португалия)
⚽️ Games to reach 300 career goals:— LiveScore (@livescore) June 27, 2025
🇵🇹 Cristiano Ronaldo - 554
🇦🇷 Lionel Messi - 418
🇫🇷 Kylian Mbappe - 409
🇳🇴 Erling Haaland - 𝟑𝟕𝟎
🤯 pic.twitter.com/7dUOiXSz2p
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