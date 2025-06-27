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Сборная УКРАИНЫ
27 июня 2025, 16:23 | Обновлено 27 июня 2025, 16:46
113
0

Таня БОЙЧУК: «Выступление за сборную Украины – новый челлендж для меня»

Футболистка представляет канадскую семью украинских эмигрантов

27 июня 2025, 16:23 | Обновлено 27 июня 2025, 16:46
113
0
Таня БОЙЧУК: «Выступление за сборную Украины – новый челлендж для меня»
NSL. Таня Бойчук

Украинская футболистка Таня Бойчук перед матчем против команды Польши рассказала о выступлениях за сборную и клуб Монреаль Роузес:

«Почему оставила прыжки в воду? Когда мне было 18 лет, нужно было выбирать. Я очень любила быть в команде, а прыжки – это только ты. И я выбрала футбол. [Сейчас не прыгаю], потому что по контракту нельзя. Это опасно. Если бы случилась травма или еще что-то, это было бы плохо для футбола.

Я очень счастлива, что могу играть здесь, в Канаде. Моя семья последние семь лет могла только по телевизору смотреть, как я играю. А теперь 40 человек – родных и друзей – приехали на мой матч и держали украинские флаги.

В Монреале все очень профессионально организовано. Это и тренерский штаб, и лучшие условия, которые у меня были. Рада, что вернулась, потому что здесь я очень выросла в футболе. И это также хорошая возможность, чтобы дети увидели, что можно это делать здесь, в Канаде. Я много работаю и, думаю, подаю пример. Хочу быть хорошей ролевой моделью.

Очень хороший уровень соперничества здесь. Шесть команд – это немного, но все сильные. Нельзя просто приехать на одну игру и посмотреть, что будет. В каждом матче обе команды могут выиграть.

Приглашение в сборную Украины? Уже несколько лет я с папой об этом думала и разговаривала. У меня был очень хороший опыт с Канадой, и я хотела играть за эту сборную. Но когда началась полномасштабная война, я заговорила с папой о том, как много он делает для общины. А я ничего не делаю! Это мой способ.

Родные мне со всем помогали. И это не только семья в Канаде, но и в Украине. Мои кузены, тетя, дядя – все в Коломые. Была ли я в Украине? Много раз. Когда была маленькой, каждые два года ездили с семьей навещать кузенов и всех родных. В Коломыю, Киев, Львов, Черновцы – везде. Из-за полномасштабной войны уже давно не видели семью в Украине, и это немного тяжело.

Канадцы понимают контекст российско-украинской войны. Но теперь они не выкладывают новости об этом, как раньше. Еще спрашивают, идет ли война, или закончилась. Говорю, что идет, пару дней назад снова сбрасывали бомбы. Думаю, игра за сборную будет хорошей платформой, чтобы показать людям, что война продолжается, что Россия все еще нападает, и нужно, чтобы это все прекратилось.

Играла в Канаде, Америке, Швеции, Исландии. Каждый раз – это другой стиль. Поэтому я могу освоить много разных стилей. Всегда слежу за игрой украинской сборной и часто переписываюсь с подругой Николь Козловой, чтобы спросить, как там все проходит.

Я в предвкушении. Это новый вызов для меня, я такого еще не делала. Это пойдет на пользу мне, семье и моему клубу – Монреаль Роузес. Я делаю это не только для себя, но и для украинцев в Канаде и украинцев везде. Это для всех».

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Николай Степанов Источник: Суспильне Спорт
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