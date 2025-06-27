Металлист 1925 обещает новичков и рассказал о задаче на сезон УПЛ

Богдан Бойко, глава наблюдательного совета Металлиста 1925, рассказал о том, что команда продолжит получать усиление состава, а в новом сезоне нужно занять место в верхней части таблицы УПЛ.

«Команда уже активно работает, как вы видели, под руководством нового тренера Младена Бартуловича. В ближайших планах сбор в Австрии и доукомплектация команды. Мы готовились к УПЛ еще с зимы, когда совершили несколько трансферов. Этим летом тоже не сидим без дела, хотим выглядеть достойно на уровне команд Премьер-лиги.

У нас на этот сезон две задачи. Первое и главное – стратегическое: это построение клуба как серьезного футбольного проекта. Наша цель – вернуть Харьков на уровень грандов украинской Премьер-лиги.

Поэтому, как мы работаем на трансферном рынке, мы и очень много времени уделяем созданию нашей философии, чтобы каждый игрок и менеджер клуба понимал, где он, зачем и к какой цели идет.

Это и есть наша вторая, более конкретная задача – закрепиться в верхней половине турнирной таблицы и демонстрировать достойный интересный футбольный стиль, за который не будет стыдно ни перед болельщиками, ни перед самими собой», – сказал Бойко.

Металлист 1925 уже успел подписать ряд игроков, включая Ивана Калююного, Артема Шабанова, Александра Мартынюка.