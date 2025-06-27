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27 июня 2025, 16:36 |
393
0

Кто из команд топ-5 европейских лиг забил больше всего в XXI веке?

Учитывались только матчи внутренних чемпионатов

27 июня 2025, 16:36 |
393
0
Кто из команд топ-5 европейских лиг забил больше всего в XXI веке?
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

Интересный статистический рейтинг представил известный портал Transfermarkt.

Испанская Барселона является лучшим клубом среди всех команд топ-5 европейских лиг по количеству забитых мячей в чемпионате ХХІ века.

Интересным фактом является то, что среди команд АПЛ больше всех в этом веке забил Арсенал.

  • 2256 – Барселона (971)
  • 2191 – Реал (971)
  • 2075 – Бавария (867)
  • 1846 – Арсенал (968)
  • 1783 – Ливерпуль (968)
  • 1768 – Манчестер Юнайтед (969)
  • 1748 – ПСЖ (937)
  • 1744 – Челси (970)
  • 1740 – Манчестер Сити (912)
  • 1734 – Интер (954)

В скобках – количество сыгранных матчей.

Transfermarkt

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статистика Transfermarkt Барселона Реал Мадрид Бавария Арсенал Лондон Ливерпуль Манчестер Юнайтед ПСЖ Челси Интер Милан Манчестер Сити
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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