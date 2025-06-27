Кто из команд топ-5 европейских лиг забил больше всего в XXI веке?

Интересный статистический рейтинг представил известный портал Transfermarkt.

Испанская Барселона является лучшим клубом среди всех команд топ-5 европейских лиг по количеству забитых мячей в чемпионате ХХІ века.

Интересным фактом является то, что среди команд АПЛ больше всех в этом веке забил Арсенал.

2256 – Барселона (971)

2191 – Реал (971)

2075 – Бавария (867)

1846 – Арсенал (968)

1783 – Ливерпуль (968)

1768 – Манчестер Юнайтед (969)

1748 – ПСЖ (937)

1744 – Челси (970)

1740 – Манчестер Сити (912)

1734 – Интер (954)

В скобках – количество сыгранных матчей.