ВИДЕО. Шахтер готовится к двум товарищеским матчам

Донецкий «Шахтер» проведет два товарищеских матча перед стартом квалификационного раунда Лиги Европы.

Об этом сообщили на сайте «горняков».

4 июля подопечные Арда Турана сыграют с хорватским клубом «Горица», а 6-го с чешским «Словацко».

Обе игры состоятся в словенском Брдо.

Донецкий «Шахтер» на тренировочном сборе готовится к матчам против финского «Ильвеса» в первом квалификационном раунде Лиги Европы.