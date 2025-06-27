Украина. Премьер лига27 июня 2025, 15:26 | Обновлено 27 июня 2025, 16:03
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ВИДЕО. Шахтер готовится к двум товарищеским матчам
«Горняки» сыграют против «Горицы» и «Словацко»
27 июня 2025, 15:26 | Обновлено 27 июня 2025, 16:03
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Донецкий «Шахтер» проведет два товарищеских матча перед стартом квалификационного раунда Лиги Европы.
Об этом сообщили на сайте «горняков».
4 июля подопечные Арда Турана сыграют с хорватским клубом «Горица», а 6-го с чешским «Словацко».
Обе игры состоятся в словенском Брдо.
Донецкий «Шахтер» на тренировочном сборе готовится к матчам против финского «Ильвеса» в первом квалификационном раунде Лиги Европы.
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