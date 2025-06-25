Ассистент Арды Турана: «Цели и мечты Шахтера – это цели тренерского штаба»

Ассистент главного тренера «Шахтера» Керем Яваш рассказал о впечатлениях от работы с командой, а также о своей роли в тренерском штабе Арды Турана.

– Не могли бы вы представиться и рассказать нам немного о своем опыте?

– Приветствую всех, меня зовут Керем, я ассистент тренера «Шахтера» Арды Турана. Как вы знаете, все мы являемся воспитанниками академии «Галатасарая», затем я работал с Турецкой футбольной федерацией, национальной сборной Турции на молодежном уровне в течение трех лет, далее перешел в первую сборную, где-то шесть лет сотрудничал там с несколькими известными тренерами. Затем короткое время работал с «Трабзонспором», и когда Арда Туран перешел в «Эюпспор», то мы провели там около двух лет. Теперь мы в «Шахтере».

– Каковы ваши основные обязанности как ассистента тренера в «Шахтере»?

– Я являюсь первым ассистентом тренера, мои обязанности достаточно широки: занимаюсь всеми аспектами игры, но в основном сосредотачиваюсь на тактических элементах и соперниках, а также преимущественно выступаю связующим звеном между главным тренером и всем внутренним персоналом.

– Каково это – быть частью «Шахтера»? Какие эмоции вы здесь испытываете?

– Могу искренне сказать: я очень рад быть здесь. Перед подписанием я также был связан с «Шахтером» через мистера Луческу, работал с ним в национальной сборной. Когда он собирался присоединиться к сборной, я проанализировал его работу в предыдущем клубе – это был «Шахтер», поэтому я изучил, как работает его система там. После работы с Луческу я также ознакомился с игрой «Шахтера», его историей, культурой. И я очень рад быть здесь. И не думал, что подпишу контракт с «Шахтером», но теперь я счастлив быть здесь!

– Что вы можете сказать о нынешнем «Шахтере» и каковы ваши первые мысли и впечатления после первых нескольких тренировок?

– Мы знали, что у нас качественная команда, потому что до того, как прибыть сюда после подписания контракта, нам рассказывали о составе и игроках отдельно. Но то, что я увидел во время первых тренировок, превзошло ожидания. Нам было известно об их качествах, но я понял, что этих качеств у футболистов еще больше, чем я думал. Поэтому мы здесь, чтобы превратить качество игроков в результат на поле. Это только первые три-четыре дня, но мы очень довольны.

– Каковы ваши цели и амбиции с «Шахтером»?

– Цели и мечты будут совпадать с целями и мечтами «Шахтера». Когда ты находишься в таком клубе, как «Шахтер», единственным успехом считается победа – во всем. Поэтому, прежде всего, мы мечтаем снова победить в чемпионате Украины, быть чемпионами, но этого недостаточно. Мы используем это как инструмент для достижения успеха в Европе. Так что у нас есть мечты, но мы знаем, что они есть и у «Шахтера», – если две стороны объединятся, уверен, мы достигнем великолепных результатов.