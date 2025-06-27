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  4. Герман ПЕНЬКОВ: «Моя главная задача – демонстрировать надежную игру»
Украина. Первая лига
27 июня 2025, 15:36 |
129
0

Герман ПЕНЬКОВ: «Моя главная задача – демонстрировать надежную игру»

Голкипер прокомментировал свой переход в «Буковину»

27 июня 2025, 15:36 |
129
0
Герман ПЕНЬКОВ: «Моя главная задача – демонстрировать надежную игру»
ФК Буковина

«Буковина» сезон 2025/26 проведет в Первой лиге. Команда настроена повысится в классе и проводит усиление состава. Очередным новичком команды стал опытный 31-летний голкипер Герман Пеньков.

– Герман, приветствуем тебя в «Буковине»! Расскажи, как в целом проходил твой переход в наш клуб?

– Все произошло довольно быстро. Мне позвонил главный тренер и предложил продолжить карьеру в «Буковине». Я знал, насколько этот проект амбициозен, какие высокие задачи клуб ставит перед собой. Мы очень быстро договорились – и вот я уже в Черновцах.

– С Сергеем Шищенко ты уже работал в молодежной команде донецкого «Металлурга». Насколько в процессе переговоров была важна личность главного тренера?

– Это также повлияло на мой выбор, ведь я начинал свою карьеру именно в молодежной команде «Металлурга», которую тогда возглавлял Сергей Юрьевич. Мы хорошо знаем друг друга, поэтому быстро обсудили все детали. Очень рад снова работать под руководством такого квалифицированного специалиста.

– Расскажи немного подробнее о Сергее Шищенко как тренере тогда и сейчас. Насколько, по твоему мнению, он изменился?

– Мы только начали тренировочный процесс. Очень интересно наблюдать, что изменилось, и интересно сравнивать, какой подход к тренировкам был тогда, а какой будет сейчас.

– Также интересно услышать твое мнение о тренере вратарей Артеме Кичаке. Вы неоднократно пересекались с ним на футбольных полях Украины, ведь совсем недавно он завершил игровую карьеру. Что скажешь об Артеме Ивановиче именно как о тренере голкиперов, который сейчас делает свои первые шаги в тренерском ремесле?

– Мы лично познакомились всего пару дней назад. Артем Кичак – молодой тренер, но очень прогрессивный. За эти несколько дней, что мы вместе работаем, четко прослеживается современный подход в тренировочном процессе. Все тренировки очень интересные, все нравится. Сразу заметно, что человек стремится развиваться и прогрессировать в этом деле. Мы уже получили очень много полезной информации. Надеюсь, что будем в хороших отношениях и будем хорошо и продуктивно работать и в дальнейшем.

– Предыдущие два сезона ты провел в составе черкасского «ЛНЗ». Но если в кампании 2023/24 ты был бесспорным №1 на последнем рубеже, то в прошлом сезоне у тебя было мало игровой практики. Как в целом оценишь свой предыдущий этап карьеры?

– Действительно, этап карьеры в составе черкасцев можно разделить на две части. Если сначала я был основным голкипером «ЛНЗ», то в прошлом сезоне получал мало игрового времени. Конечно, меня это не устраивало. Я понял, что нужно что-то менять и двигаться вперед. Поэтому сейчас я в «Буковине». У меня огромное желание играть. Надеюсь, что черновицкий этап карьеры будет успешным как для меня, так и для «желто-черных».

– Ты уже успел познакомиться со своими партнерами по вратарскому звену. Что можешь сказать об этих ребятах?

– В целом в команде очень приятная и дружеская атмосфера. Такая же атмосфера царит и в голкиперском цеху нашей команды. Тренировочный процесс очень нравится, все замечательно.

– Уже выбрал игровой номер?

– Да, в «Буковине» буду выступать под номером 94. Почему именно такой номер? Все очень просто – это год моего рождения.

– Каковы твои личные цели в «Буковине» и коррелируются ли они с общей целью «желто-черных» на ближайший сезон?

– Моя главная задача – демонстрировать в составе «желто-черных» надежную игру на последнем рубеже и своей игрой помогать команде одерживать победы. Мои личные цели и цели «Буковины» – взаимосвязаны, ведь мы все стремимся достичь максимального результата в предстоящем сезоне.

– Успел уже познакомиться с нашим городом?

– Да, уже успел немного изучить город. Черновцы – очень красивый город, у меня сложились только хорошие впечатления. Сразу стало заметно, что здесь проживают очень приветливые и добрые люди. Даже когда просто прогуливаешься по городу или где-то заказываешь кофе, то чувствуешь, что люди в Черновцах достаточно открытые, искренние и добрые.

– Впереди – тяжелые сборы в Закарпатье. Насколько ты морально и физически готов к тем нагрузкам, которые команда будет получать там?

– Сборы – это неотъемлемая часть футбольной жизни. Скоро узнаем, какие у нас будут нагрузки, но я к этому готов на сто процентов. Все мы понимаем, насколько нам важно плодотворно пройти этот этап подготовки, чтобы к старту сезона подойти в своей лучшей форме.

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Буковина Черновцы чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига Первая лига Украины трансферы Герман Пеньков
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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