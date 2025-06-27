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ATP
27 июня 2025, 13:35 |
540
0

Жеребьевка Уимблдона-2025: кто у Синнера, Алькараса, Джоковича, Монфиса?

27 июня состоялась жеребьевка мужского одиночного разряда Уимблдонского турнира

27 июня 2025, 13:35 |
540
0
Жеребьевка Уимблдона-2025: кто у Синнера, Алькараса, Джоковича, Монфиса?
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

27 июня состоялась церемония жеребьевки мужского одиночного разряда Уимблдонского турнира 2025.

Первый сеяный и лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) в первом раунде сыграет против своего соотечественника Луки Нарди (АТР 94).

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Действующий чемпион и вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) на старте мейджора встретится с именитым Фабио Фоньини (Италия, АТР 130).

Легендарный Новак Джокович, который трижды семь раз выигрывал трофей Уимблдона, в первом круге поборется против Александра Мюллера (Франция, ATP 40).

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 42) в 1/64 финала выйдет на корт против Уго Умбера (Франция, ATP 20).

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют в понедельник, 30 июня. Финал запланирован на 13 июля.

Возможные четвертьфиналы по посеву:

  • Янник Синнер [1] – Лоренцо Музетти [7]
  • Джек Дрейпер [4] – Новак Джокович [6]
  • Тейлор Фритц [5] – Александр Зверев [3]
  • Хольгер Руне [8] – Карлос Алькарас [2]

Сетка Уимблдона-2025

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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