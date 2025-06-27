Жеребьевка Уимблдона-2025: кто у Синнера, Алькараса, Джоковича, Монфиса?
27 июня состоялась жеребьевка мужского одиночного разряда Уимблдонского турнира
27 июня состоялась церемония жеребьевки мужского одиночного разряда Уимблдонского турнира 2025.
Первый сеяный и лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) в первом раунде сыграет против своего соотечественника Луки Нарди (АТР 94).
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Действующий чемпион и вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) на старте мейджора встретится с именитым Фабио Фоньини (Италия, АТР 130).
Легендарный Новак Джокович, который трижды семь раз выигрывал трофей Уимблдона, в первом круге поборется против Александра Мюллера (Франция, ATP 40).
Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (Франция, ATP 42) в 1/64 финала выйдет на корт против Уго Умбера (Франция, ATP 20).
Матчи основной сетки Уимблдона стартуют в понедельник, 30 июня. Финал запланирован на 13 июля.
Возможные четвертьфиналы по посеву:
- Янник Синнер [1] – Лоренцо Музетти [7]
- Джек Дрейпер [4] – Новак Джокович [6]
- Тейлор Фритц [5] – Александр Зверев [3]
- Хольгер Руне [8] – Карлос Алькарас [2]
Сетка Уимблдона-2025
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