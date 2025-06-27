ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Дженоа возглавил новичка Серии А
Альберто Джилардино стал новым коучем «Пизы»
Итальянский специалист Альберто Джилардино стал новым тренером команды «Пиза», которая с нового сезона будет играть в Серии А.
По информации пресс-службы клуба, стороны подписали контракт на два года с возможностью продления соглашения еще на год.
Последним местом работы Альберто стала «Дженоа», которую коуч покинул в ноябре 2024 года. Во главе «грифонов» Джилардио провел 79 матчей (32 победы, 23 ничьи и 24 поражения).
Напомним, что «Пизу» в Серию А вывел Филиппо Индзаги. Бывший футболист по завершению сезона покинул клуб и возглавил «Палермо» из Серии В.
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