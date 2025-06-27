Калюжный и ко. Металлист 1925 озвучил заявку на сборы в Австрии
Младен Бартулович выбрал 26 футболистов на первую часть сборов
27 июня харьковский «Металлист 1925» отправился на первые сборы в австрийский город Бад-Геринг.
Сначала коллектив автобусом отправился в Варшаву – столицу Польши. Утром, 28 июня, «Металлист 1925» вылетит в Мюнхен, откуда переедет в Австрию.
Новый тренер клуба Младен Бартулович взял с собой на сборы 26 футболистов, среди которых присутствуют новички.
Заявка «Металлиста 1925» на сборы в Австрии:
Вратари: Варакута, Коваленко, Мозиль, Проценко
Защитники: Капинус, Кравец, Салюк, Павлюк, Мартынюк, Крупский, Снурницын
Полузащитники: Калюжный, Ари Моура, Обинайя, Юрченко, Чурко, Литвиненко, Антюх, Рашица, Гаджиев, Когут, Калитвинцев, Панченко, Король
Нападающие: Мба, Овусу
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