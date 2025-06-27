Бартулович подтвердил. Металлист 1925 подпишет экс-игрока сборной Украины

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович подтвердил трансфер украинского защитника Артема Шабанова, который переберется в расположение харьковской команды из «Александрии».

«Я лично хотел бы его видеть, потому что хочется иметь опытного игрока на этой позиции. Я думаю, что он для нас был бы очень хорошим усилением», – сказал Бартулович.

Контракт защитника с Александрией заканчивается в июне 2026 года, однако серебряный призер Украинской Премьер-лиги готов отпустить футболиста. Примерная стоимость Шабанова составляет 250 тысяч евро.

В сезоне 2024/25 футболист провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.