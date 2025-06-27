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  4. Бартулович подтвердил. Металлист 1925 подпишет экс-игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 11:43 |
1295
1

Бартулович подтвердил. Металлист 1925 подпишет экс-игрока сборной Украины

Артем Шабанов станет игроком харьковской команды

27 июня 2025, 11:43 |
1295
1
Бартулович подтвердил. Металлист 1925 подпишет экс-игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Шабанов

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович подтвердил трансфер украинского защитника Артема Шабанова, который переберется в расположение харьковской команды из «Александрии».

«Я лично хотел бы его видеть, потому что хочется иметь опытного игрока на этой позиции. Я думаю, что он для нас был бы очень хорошим усилением», – сказал Бартулович.

Контракт защитника с Александрией заканчивается в июне 2026 года, однако серебряный призер Украинской Премьер-лиги готов отпустить футболиста. Примерная стоимость Шабанова составляет 250 тысяч евро.

В сезоне 2024/25 футболист провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Артем Шабанов трансферы трансферы УПЛ Александрия Металлист 1925 Младен Бартулович
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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BUKO_CV
Думаю що це проект на один сезон щоб бабки відмити і спробувати пробитись в якусь лігу Є
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