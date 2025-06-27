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  4. Динамо подпишет вингера из-за границы. Он играл во Франции
Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 10:46 | Обновлено 27 июня 2025, 10:47
1385
0

Динамо подпишет вингера из-за границы. Он играл во Франции

Салифу Сума покинет Зиру

27 июня 2025, 10:46 | Обновлено 27 июня 2025, 10:47
1385
0
Динамо подпишет вингера из-за границы. Он играл во Франции
ФК Зира. Салифу Сума

Киевское «Динамо» серьезно интересуется гвинейским вингером азербайджанской «Зиры» Салифу Сума, сообщает журналист Фуад Алакбаров.

По информации источника, оба клуба уже согласовали трансфер 21-летнего футболиста.

В нынешней кампании Салифу Сума провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость экс-игрока французского «Гавра» в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Витинью не вернется в «Динамо».

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Салифу Сума Зира Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Азербайджана по футболу
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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