Украина. Премьер лига27 июня 2025, 10:46 | Обновлено 27 июня 2025, 10:47
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Динамо подпишет вингера из-за границы. Он играл во Франции
Салифу Сума покинет Зиру
27 июня 2025, 10:46 | Обновлено 27 июня 2025, 10:47
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Киевское «Динамо» серьезно интересуется гвинейским вингером азербайджанской «Зиры» Салифу Сума, сообщает журналист Фуад Алакбаров.
По информации источника, оба клуба уже согласовали трансфер 21-летнего футболиста.
В нынешней кампании Салифу Сума провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость экс-игрока французского «Гавра» в 1,2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Витинью не вернется в «Динамо».
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