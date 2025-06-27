Динамо подпишет вингера из-за границы. Он играл во Франции

Киевское «Динамо» серьезно интересуется гвинейским вингером азербайджанской «Зиры» Салифу Сума, сообщает журналист Фуад Алакбаров.

По информации источника, оба клуба уже согласовали трансфер 21-летнего футболиста.

В нынешней кампании Салифу Сума провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость экс-игрока французского «Гавра» в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Витинью не вернется в «Динамо».