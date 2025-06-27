ФОТО. Заря готовится к первому спаррингу на летних сборах
Команда Виктора Скрипника продолжает работать на учебно-тренировочных сборах
Луганская «Заря» к старту нового чемпионата готовится на учебно-тренировочных сборах в Словении. Команда работает в режиме двухразовых тренировок.
Природа немного смиловалась над футболистами. Жара до +35 градусов сменилась относительной прохладой. И работать на тренировках стало легче.
В субботу, 28 июня, «Заря» проведет первый спарринг на летних сборах. Команда Виктора Скрипника сыграют с румынским клубом «Петролул». В прошлом чемпионате Румынии «Петролул» занял девятое место.
Известен и еще один соперник «Зари» – клуб «Кишварда» из Венгрии. Поединок запланирован на 2 июля.
Контрольные матчи «Зари»:
- 28 июня - «Петролул» Румыния
- 2 июля - «Кишварда» Венгрия
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