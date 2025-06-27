ФОТО. Заря готовится к первому спаррингу на летних сборах

Луганская «Заря» к старту нового чемпионата готовится на учебно-тренировочных сборах в Словении. Команда работает в режиме двухразовых тренировок.

Природа немного смиловалась над футболистами. Жара до +35 градусов сменилась относительной прохладой. И работать на тренировках стало легче.

В субботу, 28 июня, «Заря» проведет первый спарринг на летних сборах. Команда Виктора Скрипника сыграют с румынским клубом «Петролул». В прошлом чемпионате Румынии «Петролул» занял девятое место.

Известен и еще один соперник «Зари» – клуб «Кишварда» из Венгрии. Поединок запланирован на 2 июля.

Контрольные матчи «Зари»: