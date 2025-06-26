ФОТО. Шахтер усердно работает на тренировках

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к новому сезону. К матчам Лиги Европы и УПЛ команда готовиться в Словении.

На первом этапе учебно-тренировочных сборов «Шахтер» работает в режиме трехразовых тренировок. Футболистам нелегко, но все выполняют требования тренерского штаба и наставника команды.

Первое занятие начинается в 7:15 по местному времени. Игроки проводят интенсивную разминку и работают с мячами.

Вторая тренировка начинается в 11:00. Футболисты работают в тренажерном зале, получая нагрузку на разную группу мышц.

Вечерняя тренировка начинается в 18:00 и снова проходит на футбольном поле. Внимание уделяется игровым упражнениям и тактическим наработкам.