ФОТО. Шахтер усердно работает на тренировках
Команда Арды Турана готовится к старту в Лиге Европы
Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к новому сезону. К матчам Лиги Европы и УПЛ команда готовиться в Словении.
На первом этапе учебно-тренировочных сборов «Шахтер» работает в режиме трехразовых тренировок. Футболистам нелегко, но все выполняют требования тренерского штаба и наставника команды.
Первое занятие начинается в 7:15 по местному времени. Игроки проводят интенсивную разминку и работают с мячами.
Вторая тренировка начинается в 11:00. Футболисты работают в тренажерном зале, получая нагрузку на разную группу мышц.
Вечерняя тренировка начинается в 18:00 и снова проходит на футбольном поле. Внимание уделяется игровым упражнениям и тактическим наработкам.
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