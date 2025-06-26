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Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 21:17 | Обновлено 26 июня 2025, 21:26
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ФОТО. Шахтер усердно работает на тренировках

Команда Арды Турана готовится к старту в Лиге Европы

26 июня 2025, 21:17 | Обновлено 26 июня 2025, 21:26
292
0
ФОТО. Шахтер усердно работает на тренировках
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку к новому сезону. К матчам Лиги Европы и УПЛ команда готовиться в Словении.

На первом этапе учебно-тренировочных сборов «Шахтер» работает в режиме трехразовых тренировок. Футболистам нелегко, но все выполняют требования тренерского штаба и наставника команды.

Первое занятие начинается в 7:15 по местному времени. Игроки проводят интенсивную разминку и работают с мячами.

Вторая тренировка начинается в 11:00. Футболисты работают в тренажерном зале, получая нагрузку на разную группу мышц.

Вечерняя тренировка начинается в 18:00 и снова проходит на футбольном поле. Внимание уделяется игровым упражнениям и тактическим наработкам.

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учебно-тренировочные сборы Шахтер Донецк Арда Туран чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига фото
Сергей Турчак Источник: ФК Шахтер Донецк
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