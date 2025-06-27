Григорий КОЗЛОВСКИЙ: «Эта победа войдет в историю клуба»

Президент львовского «Руха» Григорий Козловский поделился эмоциями от победы юношеской команды U-15 в ДЮФЛУ, где «желто-черные» в финале одолели «Кривбасс».

– Завершился напряженный, интересный и триумфальный для Академии «Руха» сезон в ДЮФЛ. Три комплекта наград в трех возрастных категориях!

Прежде всего поздравляю игроков 2010 года рождения с победой в ДЮФЛ! Ребята Назар Савицкого показали настоящий класс и характер. Эта победа точно навсегда войдет в историю клуба! После победы в Зимнем кубке ДЮФЛ, играя против года старших игроков, вы закрепили свой успех триумфом среди сверстников! Вы юные, но очень талантливые футболисты и я с гордостью говорю, что вы – будущее «Руха», и это будущее может наступить раньше, чем кто-либо себе представляет. Уже сейчас не словом, а делом эти ребята демонстрируют, что такое желто-черное сердце и воля к победе!

Слова благодарности заслужили и игроки 2008 года рождения. Этот сезон был сложным для вас, ведь многие ребята играли не только на уровне ДЮФЛ, но и стали игроками основы команды U-19, а проявившие себя лучше всего еще и дебютировали за первую команду в УПЛ! Вы достойно боролись за победу и в финале вам не хватило толики. Но серебряные медали тоже подтверждают, что команда добилась отличного результата. В этом году вы завершили школу и поступаете во взрослую жизнь. И вы как никогда близки к тому, чтобы заявить о себе уже во взрослом футболе – свой шанс вы получите, ведь клуб верит в вас. Михаил Дячук-Ставицкий и Андрей Гаврюшов в этом сезоне провели отличную команду с выпускным классом Академии!

Не менее ярко проявили себя и нынешние дебютанты ДЮФЛ 2011 года рождения. Бронзовые медали в первый год выступлений на всеукраинском уровне – серьезное достижение. Ваши величайшие победы еще впереди и я верю, что этот опыт поможет вам уже в следующем году – отличный пример – это прогресс ваших одноклубников 2010 года рождения. Уверен, что Олег Леган и Андрей Гордей продолжат победные традиции Академии с этими ребятами, у которых большие перспективы.

Не могу не упомянуть и о ребятах 2009 года рождения! Вы отдали все силы в четвертьфинальном матче против «Шахтера» U-16 и были близки к успеху. Более того, вы заслужили эту победу и только вмешательство арбитров не дали вам побороться за медали! Григорий и Борис Баранцы успешно делятся с вами своим опытом, и я ожидаю, что в следующем сезоне вы исправите эту несправедливость и покажете на что вы способны!

Еще раз хочу поблагодарить тренеров и игроков Академии за этот фантастический год! Все мы – «желто-черная» семья, которая вместе скучает по поражениям и вместе радуется в минуты триумфа. Сейчас мы все можем праздновать, ведь «Рух» показал невероятные результаты в ДЮФЛ. Однако я знаю, что это не наш максимум и наши ребята способны на большее. В нашей Академии растут победители, патриоты и просто отличные дети! Удачи вам, здоровья и мирного неба! Теперь у вас есть время на отдых, а дальше продолжим двигаться к следующим победам!