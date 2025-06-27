Уимблдон27 июня 2025, 05:15 |
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Уимблдон-2025. Призовые по раундам
В 2025 организаторы выделят на призовые на 7% больше, чем в предыдущем году
27 июня 2025, 05:15 |
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В 2025 году призовой фонд Уимблдонского турнира составит 53,5 миллионов фунтов стерлингов (73,44 млн долларов США). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|£3,000,000
|Финалист
|£1,520,000
|1/2 финала
|£775,000
|1/4 финала
|£400,000
|4-й раунд
|£240,000
|3-й раунд
|£152,000
|2-й раунд
|£99,000
|1-й раунд
|£66,000
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|£41,500
|2-й раунд
|£26,000
|1-й раунд
|£15,500
Парный разряд (на команду)
|Победители
|£680,000
|Финалисты
|£345,000
|1/2 финала
|£174,000
|1/4 финала
|£87,500
|3-й раунд
|£43,750
|2-й раунд
|£26,000
|1-й раунд
|£16,500
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|£135,000
|Финалисты
|£68,000
|1/2 финала
|£34,000
|1/4 финала
|£17,500
|2-й раунд
|£9,000
|1-й раунд
|£4,500
Отметим, что в 2024 году призовой фонд турнира составлял 50,0 миллионов фунтов.
Уимблдонский турнир пройдет с 30 июня по 13 июля.
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