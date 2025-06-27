Уимблдон-2025. Призовые по раундам

В 2025 году призовой фонд Уимблдонского турнира составит 53,5 миллионов фунтов стерлингов (73,44 млн долларов США). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые. Одиночный разряд, основная сетка

Победитель £3,000,000 Финалист £1,520,000 1/2 финала £775,000 1/4 финала £400,000 4-й раунд £240,000 3-й раунд £152,000 2-й раунд £99,000 1-й раунд £66,000

Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд £41,500 2-й раунд £26,000 1-й раунд £15,500



Парный разряд (на команду)

Победители £680,000 Финалисты £345,000 1/2 финала £174,000 1/4 финала £87,500 3-й раунд £43,750 2-й раунд £26,000 1-й раунд £16,500



Парный смешанный разряд (на команду)