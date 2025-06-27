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Уимблдон
27 июня 2025, 05:15 |
104
0

Уимблдон-2025. Призовые по раундам

В 2025 организаторы выделят на призовые на 7% больше, чем в предыдущем году

27 июня 2025, 05:15 |
104
0
Уимблдон-2025. Призовые по раундам
Getty Images/Global Images Ukraine

В 2025 году призовой фонд Уимблдонского турнира составит 53,5 миллионов фунтов стерлингов (73,44 млн долларов США). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель £3,000,000
Финалист £1,520,000
1/2 финала £775,000
1/4 финала £400,000
4-й раунд £240,000
3-й раунд £152,000
2-й раунд £99,000
1-й раунд £66,000


Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд £41,500
2-й раунд £26,000
1-й раунд £15,500


Парный разряд (на команду)

Победители £680,000
Финалисты £345,000
1/2 финала £174,000
1/4 финала £87,500
3-й раунд £43,750
2-й раунд £26,000
1-й раунд £16,500


Парный смешанный разряд (на команду)

Победители £135,000
Финалисты £68,000
1/2 финала £34,000
1/4 финала £17,500
2-й раунд £9,000
1-й раунд £4,500


Отметим, что в 2024 году призовой фонд турнира составлял 50,0 миллионов фунтов.

Уимблдонский турнир пройдет с 30 июня по 13 июля.

Уимблдон-2024. Призовые по раундам

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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