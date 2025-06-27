ФОНСЕКА: «Я очень хотел встретиться с Федерером. Пока еще не довелось»

18-летний бразильский теннисист Жоау Фонсека дал интервью The Guardian, в котором искренне поделился переживаниями последних месяцев и при этом не скрывал амбиций на будущее.

«Я знаю, что будут трудные недели. В начале грунтового сезона я не показывал лучшую игру. На Ролан Гаррос я заиграл гораздо лучше. Я знаю, что возможно все: я могу проиграть в первом круге, а могу выиграть турнир. Нужно сохранять концентрацию от матча к матчу. Надеюсь продолжать добиваться больших успехов».

Победа в Буэнос-Айресе

«Это очень тяжело, потому что публика невероятно шумная, и мне пришлось преодолеть множество сложных ситуаций. Например, Навоне имел четыре матчбола и подавал на победу. Эта неделя стала очень важной для моего взросления и опыта. Тогда люди думали: «Ну, парень талантлив, сильно бьет по мячу, но давайте посмотрим, есть ли у него психология и физика». Я выиграл титул именно благодаря этим двум вещам. Это было важно лично для меня – я понял, что готов сражаться до последнего очка».

Дыхание, Федерер и отказ от телефона

«Мои родители всегда поощряли меня гулять, держаться подальше от соцсетей и телефонов. У нас есть дом в горах, в окружении природы, и мы там много катаемся на велосипедах. Я люблю бывать там с братьями и друзьями. Я знаю, что мое поколение залипает в телефоны, и это мне помогло. Конечно, я пользуюсь телефоном, но уже не сижу в соцсетях. Я знаю, когда стоит взять в руки телефон, а когда – нет.

Мой тренер всегда говорит, что под давлением я играю лучше. Иногда я очень нервничаю, но иногда адреналин дает силы, и я прибавляю. Нужно адаптироваться и, когда приходит волнение, находить способ победить.

Я много делаю дыхательных упражнений. Иногда они мне реально помогают. Все это приходит с опытом и зрелостью – это делает меня лучше как игрока и как человека.

Когда ON подписали со мной контракт, у меня уже были кроссовки Роджера… именно из-за Роджера. Я очень хотел с ним встретиться. Пока еще не довелось, но надеюсь, это произойдет скоро. Он был невероятно талантлив. Бил по мячу с легкостью… и был очень простым, душевным человеком. Мне нравится смотреть его интервью, то, как он выражает свои мысли, его харизма».

2025 год наверняка подарит Фонсеке один из главных моментов в карьере – он заявлен на Кубок Лейвера, где сможет пообщаться с кумиром.