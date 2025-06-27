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27 июня 2025, 04:38 |
446
0

ФОТО. Шапаренко и Шацких поделились милыми кадрами в новом статусе

Николай Шапаренко счастлив с Кристиной Шацких

27 июня 2025, 04:38 |
446
0
ФОТО. Шапаренко и Шацких поделились милыми кадрами в новом статусе
Instagram. Николай Шапаренко и Кристина Шацких

Кристина Шацких опубликовала новые фото с полузащитником «Динамо» и сборной Украины Николаем Шапаренко.

Пара выглядит счастливой и влюблённой – особенно на фоне новости, что футболист сделал предложение дочери легенды киевского клуба.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На снимках Христина — в платье с цветочным принтом, Николай — в поло: улыбаются и радуются жизни.

О их отношениях заговорили ещё летом 2022 года, а сейчас пара уже готовится к будущей свадьбе.

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фото lifestyle Николай Шапаренко Кристина Шацких Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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