ФОТО. Шапаренко и Шацких поделились милыми кадрами в новом статусе
Николай Шапаренко счастлив с Кристиной Шацких
Кристина Шацких опубликовала новые фото с полузащитником «Динамо» и сборной Украины Николаем Шапаренко.
Пара выглядит счастливой и влюблённой – особенно на фоне новости, что футболист сделал предложение дочери легенды киевского клуба.
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На снимках Христина — в платье с цветочным принтом, Николай — в поло: улыбаются и радуются жизни.
О их отношениях заговорили ещё летом 2022 года, а сейчас пара уже готовится к будущей свадьбе.
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