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  4. ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 20:19 | Обновлено 25 июня 2025, 20:28
3811
0

ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды

Шапаренко готов связать будущее с Кристиной Шацких

25 июня 2025, 20:19 | Обновлено 25 июня 2025, 20:28
3811
0
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
Instagram. Николай Шапаренко и Кристина Шацких

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко, выступающий за киевский клуб «Динамо», сделал предложение своей девушке – Кристине Шацких.

Соответствующее фото Кристина опубликовала в социальных сетях.

Николай и Кристина начали встречаться в 2022 году и с этого времени публично не афишируют свои отношения.

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Отметим, что Кристина является дочерью легенды киевского «Динамо» Максима Шацких.

Ранее бывший игрок «Динамо» Виктор Леоненко остался возмущен игрой лидера киевлян Николая Шапаренко и дал ему совет на будущее.

ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды

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Николай Шапаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Максим Шацких Кристина Шацких
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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