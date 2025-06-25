Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко, выступающий за киевский клуб «Динамо», сделал предложение своей девушке – Кристине Шацких.

Соответствующее фото Кристина опубликовала в социальных сетях.

Николай и Кристина начали встречаться в 2022 году и с этого времени публично не афишируют свои отношения.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Отметим, что Кристина является дочерью легенды киевского «Динамо» Максима Шацких.

Ранее бывший игрок «Динамо» Виктор Леоненко остался возмущен игрой лидера киевлян Николая Шапаренко и дал ему совет на будущее.

ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды