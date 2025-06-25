ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
Шапаренко готов связать будущее с Кристиной Шацких
Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко, выступающий за киевский клуб «Динамо», сделал предложение своей девушке – Кристине Шацких.
Соответствующее фото Кристина опубликовала в социальных сетях.
Николай и Кристина начали встречаться в 2022 году и с этого времени публично не афишируют свои отношения.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Отметим, что Кристина является дочерью легенды киевского «Динамо» Максима Шацких.
Ранее бывший игрок «Динамо» Виктор Леоненко остался возмущен игрой лидера киевлян Николая Шапаренко и дал ему совет на будущее.
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-боксер вступил в перепалку с Сергеем Притулой
Бавария проведет матч с Фламенго, а соперником орлов может стать Челси