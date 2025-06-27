27 июня состоится жеребьевка основной сетки Уимблдонского турнира 2025 как в мужском, так и женском одиночных разрядах.

Церемония начнется в 12:00 по Киеву. Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Уимблдона.

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Своих соперниц узнают и украинские теннисистки: Элина Свитолина (WTA 14), Марта Костюк (WTA 26), Даяна Ястремская (WTA 42), Юлия Стародубцева (WTA 67).

Свитолина и Костюк посеяны под 14-м и 26-м номером соответственно. Всего у мужчины и женщин будет по 32 сеяных игрока.

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 30 июня и продлятся до 13 июля. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Карлос Алькарас, а в женском – Барбора Крейчикова.

Жеребьевка Уимблдона 2025. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция доступна на официальном сайте Уимблдона.

Сеяные теннисисты в мужском одиночном разряде:

Сеяные теннисисты в женском одиночном разряде: