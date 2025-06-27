Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Жеребьевка Уимблдона 2025. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE
Уимблдон
27 июня 2025, 04:28 | Обновлено 27 июня 2025, 05:15
143
0

Жеребьевка Уимблдона 2025. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите церемонию жеребьевки Уимблдонского турнира 2025 в прямом эфире

27 июня 2025, 04:28 | Обновлено 27 июня 2025, 05:15
143
0
Жеребьевка Уимблдона 2025. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

27 июня состоится жеребьевка основной сетки Уимблдонского турнира 2025 как в мужском, так и женском одиночных разрядах.

Церемония начнется в 12:00 по Киеву. Видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Уимблдона.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Своих соперниц узнают и украинские теннисистки: Элина Свитолина (WTA 14), Марта Костюк (WTA 26), Даяна Ястремская (WTA 42), Юлия Стародубцева (WTA 67).

Свитолина и Костюк посеяны под 14-м и 26-м номером соответственно. Всего у мужчины и женщин будет по 32 сеяных игрока.

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 30 июня и продлятся до 13 июля. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Карлос Алькарас, а в женском – Барбора Крейчикова.

Жеребьевка Уимблдона 2025. Соперницы для украинок. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция доступна на официальном сайте Уимблдона.

Сеяные теннисисты в мужском одиночном разряде:

Сеяные теннисисты в женском одиночном разряде:

По теме:
Уимблдон-2025. Призовые по раундам
Без Ястремской. Определены полуфиналистки турнира WTA 250 в Истборне
КОСТЮК: «Я хотела сыграть на таких турнирах в этом году и не один раз»
Уимблдон-2025 смотреть онлайн жеребьевка Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус нейтралки. Стали известны полуфиналистки пятисотника в Бад-Хомбурге
Теннис | 27 июня 2025, 05:32 0
Минус нейтралки. Стали известны полуфиналистки пятисотника в Бад-Хомбурге
Минус нейтралки. Стали известны полуфиналистки пятисотника в Бад-Хомбурге

Ига Свентек сыграет против Жасмин Паолини, Джессика Пегула встретится с Линдой Носковой

ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
Футбол | 26 июня 2025, 07:37 4
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды

Шапаренко готов связать будущее с Кристиной Шацких

Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
Футбол | 26.06.2025, 08:21
Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
Месси получил безумное предложение покинуть Майами. Дают космические деньги
Футбол | 26.06.2025, 14:28
Месси получил безумное предложение покинуть Майами. Дают космические деньги
Месси получил безумное предложение покинуть Майами. Дают космические деньги
Не только зарплата и бонусы. Известны детали нового контракта Роналду
Футбол | 27.06.2025, 02:12
Не только зарплата и бонусы. Известны детали нового контракта Роналду
Не только зарплата и бонусы. Известны детали нового контракта Роналду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
Бывший капитан киевского Динамо бросил вызов одному из лидеров Шахтера
25.06.2025, 15:22 8
Футбол
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
25.06.2025, 04:24
Бокс
Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ
Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ
25.06.2025, 01:24
Футбол
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
25.06.2025, 16:23 1
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»
Хаби АЛОНСО: «Ты еще не готов к тому, чтобы играть в старте»
25.06.2025, 22:36
Футбол
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
Хаби АЛОНСО – вратарю Реала: «Я понимаю тебя, это очень несправедливо»
25.06.2025, 08:23 1
Футбол
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
25.06.2025, 14:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем