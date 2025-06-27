Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал потеряет лидера до середины октября. Не поможет и сборной
Испания
27 июня 2025, 04:45 |
299
0

Реал потеряет лидера до середины октября. Не поможет и сборной

Стало известно, сколько Джуду Белингему нужно будет для восстановления после операции

27 июня 2025, 04:45 |
299
0
Реал потеряет лидера до середины октября. Не поможет и сборной
Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем пропустит минимум три месяца после операции на плече.

Об этом сообщает издание AS.

Ранее было известно, что Беллингема прооперируют после завершения клубного чемпионата мира.

Сейчас сообщается, что на своего звездного игрока «Реал» не сможет рассчитывать в течение трех месяцев, а то и больше.

Прогнозируют, что Беллингем пропустит восемь туров Ла Лиги и два матча в Лиге чемпионов.

Также полузащитник не сможет принять участие в сентябрьских и октябрьских матчах сборной Англии.

По теме:
РБ Зальцбург – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Винисиус и Вальверде: Реал выиграл первый тайм у РБ Зальцбург
ФОТО. Цыганковы роскошно празднуют годовщину. Отдых на все 200%
чемпионат Испании по футболу Джуд Беллингем Реал Мадрид травма травма плеча операция на плече
Александр Сильченко Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
Футбол | 26 июня 2025, 12:36 20
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре
Грабли Караваева. Слова Сикана могут стоить ему карьеры в Трабзонспоре

Нашим футболистам не стоит забывать, как умеет раздувать из мухи слона турецкая пресса…

Игрок сборной Украины: «Прошли террористы, хотят убить президента»
Футбол | 27 июня 2025, 03:03 0
Игрок сборной Украины: «Прошли террористы, хотят убить президента»
Игрок сборной Украины: «Прошли террористы, хотят убить президента»

Чеберко вспомнил, как посетил Белый дом

Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Футбол | 26.06.2025, 10:15
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Игрок Динамо: «Пенальти мне пробивать больше не дадут»
Футбол | 26.06.2025, 20:22
Игрок Динамо: «Пенальти мне пробивать больше не дадут»
Игрок Динамо: «Пенальти мне пробивать больше не дадут»
ОФИЦИАЛЬНО. Роналду выбрал клуб, за который будет играть еще 2 года
Футбол | 26.06.2025, 16:36
ОФИЦИАЛЬНО. Роналду выбрал клуб, за который будет играть еще 2 года
ОФИЦИАЛЬНО. Роналду выбрал клуб, за который будет играть еще 2 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
25.06.2025, 07:47 19
Футбол
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
25.06.2025, 16:23 1
Футбол
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
25.06.2025, 14:12
Бокс
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
25.06.2025, 01:50
Футбол
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
26.06.2025, 08:50 3
Бокс
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
25.06.2025, 08:46 85
Бокс
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
25.06.2025, 07:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем