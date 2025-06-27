Реал потеряет лидера до середины октября. Не поможет и сборной

21-летний английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем пропустит минимум три месяца после операции на плече.

Об этом сообщает издание AS.

Ранее было известно, что Беллингема прооперируют после завершения клубного чемпионата мира.

Сейчас сообщается, что на своего звездного игрока «Реал» не сможет рассчитывать в течение трех месяцев, а то и больше.

Прогнозируют, что Беллингем пропустит восемь туров Ла Лиги и два матча в Лиге чемпионов.

Также полузащитник не сможет принять участие в сентябрьских и октябрьских матчах сборной Англии.