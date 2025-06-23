Суперзвезду Реала прооперируют в ближайшее время. Известны подробности

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем сообщали о том, что в ближайшее время его ждет операция на плече:

«Боль уже не такая сильная, но я устал от постоянной фиксации. Через несколько дней после финала меня прооперируют — пора дать плечу свободу».

С этой травмой англичанин играет еще с ноября 2023 года.

В прошедшем сезоне Джуд Беллингем провел 54 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 15 забитыми голами и 14 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что назван лучший игрок в матче испанского «Реала» против мексиканской «Пачуки».