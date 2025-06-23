Назван лучший игрок в матче испанского Реала против мексиканской Пачуки

Вечером 22 июня прошел матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Испанский Реал Мадрид и мексиканская Пачука встретились на арене «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт.

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На 7-й минуте Рауль Асенсио был удален у Реала за фол последней надежды против Саломона Рондона.

В конце первого тайма Джуд Беллингем и Арда Гюлер обеспечили перевес Реалу в меньшинстве (2:0).

После перерыва Федерико Вальверде довел перевес Реала до разгромной (3:0), Пачука отыграла один мяч – отличился Элиас Монтиэль (1:3).

Лучшим игроком матча стал хавбек Реала Джуд Беллингем, автор первого гола.

Реал обыграл Пачуку со счетом 3:1 и стал лидером группы D с 4 очками.

Клубний ЧМ-2025. 2-й тур, 22 июня

Реал Мадрид (Испания) – Пачука (Мексика) – 3:1

Голы: Беллингем, 35, Гюлер, 43, Вальверде, 70 – Монтиэль, 80

ФОТО. Лучшим игроком матча стал хавбек Реала Джуд Беллингем,