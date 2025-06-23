Назван лучший игрок в матче испанского Реала против мексиканской Пачуки
Джуд Беллингем получил традиционный приз MVP поединка клубного ЧМ-2025
Вечером 22 июня прошел матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Испанский Реал Мадрид и мексиканская Пачука встретились на арене «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт.
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На 7-й минуте Рауль Асенсио был удален у Реала за фол последней надежды против Саломона Рондона.
В конце первого тайма Джуд Беллингем и Арда Гюлер обеспечили перевес Реалу в меньшинстве (2:0).
После перерыва Федерико Вальверде довел перевес Реала до разгромной (3:0), Пачука отыграла один мяч – отличился Элиас Монтиэль (1:3).
Лучшим игроком матча стал хавбек Реала Джуд Беллингем, автор первого гола.
Реал обыграл Пачуку со счетом 3:1 и стал лидером группы D с 4 очками.
Клубний ЧМ-2025. 2-й тур, 22 июня
Реал Мадрид (Испания) – Пачука (Мексика) – 3:1
Голы: Беллингем, 35, Гюлер, 43, Вальверде, 70 – Монтиэль, 80
ФОТО. Лучшим игроком матча стал хавбек Реала Джуд Беллингем,
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