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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 03:31 | Обновлено 23 июня 2025, 04:02
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0

Назван лучший игрок в матче испанского Реала против мексиканской Пачуки

Джуд Беллингем получил традиционный приз MVP поединка клубного ЧМ-2025

23 июня 2025, 03:31 | Обновлено 23 июня 2025, 04:02
122
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Назван лучший игрок в матче испанского Реала против мексиканской Пачуки
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Вечером 22 июня прошел матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Испанский Реал Мадрид и мексиканская Пачука встретились на арене «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 7-й минуте Рауль Асенсио был удален у Реала за фол последней надежды против Саломона Рондона.

В конце первого тайма Джуд Беллингем и Арда Гюлер обеспечили перевес Реалу в меньшинстве (2:0).

После перерыва Федерико Вальверде довел перевес Реала до разгромной (3:0), Пачука отыграла один мяч – отличился Элиас Монтиэль (1:3).

Лучшим игроком матча стал хавбек Реала Джуд Беллингем, автор первого гола.

Реал обыграл Пачуку со счетом 3:1 и стал лидером группы D с 4 очками.

Клубний ЧМ-2025. 2-й тур, 22 июня

Реал Мадрид (Испания) – Пачука (Мексика) – 3:1

Голы: Беллингем, 35, Гюлер, 43, Вальверде, 70 – Монтиэль, 80

ФОТО. Лучшим игроком матча стал хавбек Реала Джуд Беллингем,

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Пачука Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Джуд Беллингем лучший игрок
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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