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  4. ФОТО. Раздала стиль. Атмосферная фотосессия Свитолиной для Adidas
Уимблдон
27 июня 2025, 03:49 |
71
0

ФОТО. Раздала стиль. Атмосферная фотосессия Свитолиной для Adidas

Элина на нескольких кадрах также позирует с еще одной теннисисткой – Каролиной Муховой

27 июня 2025, 03:49 |
71
0
ФОТО. Раздала стиль. Атмосферная фотосессия Свитолиной для Adidas
Instagram. Элина Свитолина

26 июня первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая занимает 14-е место в рейтинге WTA, приняла участие в фотосессии в Лондоне для своего спонсора Adidas.

Кадры вышли очень атмосферными. На некоторых снимках Элина запечатлена с еще одной теннисисткой – чешкой Каролиной Муховой.

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На следующей неделе Свитолина сыграет на Уимблдоне-2025. Сегодня, 27 числа, состоится жеребьевка основной сетки травяного слэма.

Последним матчем Элины был поединок 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, в котором украинка потерпела поражение от Беатрис Хаддад Майи.

ФОТО. Раздала стиль. Атмосферная фотосессия Свитолиной для Adidas

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Элина Свитолина Каролина Мухова фото фотосессия adidas Уимблдон-2025 lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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