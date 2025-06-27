ФОТО. Раздала стиль. Атмосферная фотосессия Свитолиной для Adidas
Элина на нескольких кадрах также позирует с еще одной теннисисткой – Каролиной Муховой
26 июня первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая занимает 14-е место в рейтинге WTA, приняла участие в фотосессии в Лондоне для своего спонсора Adidas.
Кадры вышли очень атмосферными. На некоторых снимках Элина запечатлена с еще одной теннисисткой – чешкой Каролиной Муховой.
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На следующей неделе Свитолина сыграет на Уимблдоне-2025. Сегодня, 27 числа, состоится жеребьевка основной сетки травяного слэма.
Последним матчем Элины был поединок 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, в котором украинка потерпела поражение от Беатрис Хаддад Майи.
ФОТО. Раздала стиль. Атмосферная фотосессия Свитолиной для Adidas
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