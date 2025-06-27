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  4. Лунин или Куртуа? Обнародован стартовый состав Реала на матч с РБ Зальцбург
Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 03:07 |
386
0

Лунин или Куртуа? Обнародован стартовый состав Реала на матч с РБ Зальцбург

Поединок третьего тура группы H клубного чемпионата мира начнется 27 июня в 04:00

27 июня 2025, 03:07 |
386
0
Лунин или Куртуа? Обнародован стартовый состав Реала на матч с РБ Зальцбург
Коллаж Sport.ua

26 июня состоится матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе H между командами РБ Зальбург (Австрия) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок пройдет на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния наставники коллективов Томас Леч и Хаби Алонсо назвали стартовые составы своих подопечных.

Алонсо оставил украинского голкипера Андрея Лунин в резерве. Ворота сливочных, как и в двух стартовых играх КЧМ-2025, будет защищать Тибо Куртуа.

Стартовые составы на матч РБ Зальцбург – Реал Мадрид

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стартовые составы РБ Зальцбург Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу Андрей Лунин Тибо Куртуа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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