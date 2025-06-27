Лунин или Куртуа? Обнародован стартовый состав Реала на матч с РБ Зальцбург
Поединок третьего тура группы H клубного чемпионата мира начнется 27 июня в 04:00
26 июня состоится матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе H между командами РБ Зальбург (Австрия) и Реал Мадрид (Испания).
Поединок пройдет на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед стартом противостояния наставники коллективов Томас Леч и Хаби Алонсо назвали стартовые составы своих подопечных.
Алонсо оставил украинского голкипера Андрея Лунин в резерве. Ворота сливочных, как и в двух стартовых играх КЧМ-2025, будет защищать Тибо Куртуа.
Стартовые составы на матч РБ Зальцбург – Реал Мадрид
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шапаренко готов связать будущее с Кристиной Шацких
Девушка Георгия Ермакова отдыхает на Пиренеях