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  4. WTA 250 Истборн. Полуфиналы: матчи Джойнт и Эалы. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
27 июня 2025, 02:04 |
8
0

WTA 250 Истборн. Полуфиналы: матчи Джойнт и Эалы. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию игрового дня на турнире в Великобритании 27 июня

27 июня 2025, 02:04 |
8
0
WTA 250 Истборн. Полуфиналы: матчи Джойнт и Эалы. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Джойнт

27 июня на травяном турнире WTA 250 в Истборне (Великобритания) состоятся матчи 1/2 финала.

Майя Джойнт сойдется с Анастасией Потаповой, а Александра Эала поборется против Варвары Грачевой. Оба поединка пройдут на центральном корте.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Sport.ua проведет видеотрансляцию игрового дня.

WTA 250 Истборн. Расписание матчей

  • 13:00. Александра Эала – Варвара Грачева
  • 14:30. Майя Джойнт – Анастасия Павлюченкова

WTA 250 Истборн. Полуфиналы: матчи Джойнт и Эалы. Смотреть онлайн. LIVE

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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