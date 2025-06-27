WTA27 июня 2025, 02:04 |
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WTA 250 Истборн. Полуфиналы: матчи Джойнт и Эалы. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию игрового дня на турнире в Великобритании 27 июня
27 июня 2025, 02:04 |
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27 июня на травяном турнире WTA 250 в Истборне (Великобритания) состоятся матчи 1/2 финала.
Майя Джойнт сойдется с Анастасией Потаповой, а Александра Эала поборется против Варвары Грачевой. Оба поединка пройдут на центральном корте.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Sport.ua проведет видеотрансляцию игрового дня.
WTA 250 Истборн. Расписание матчей
- 13:00. Александра Эала – Варвара Грачева
- 14:30. Майя Джойнт – Анастасия Павлюченкова
WTA 250 Истборн. Полуфиналы: матчи Джойнт и Эалы. Смотреть онлайн. LIVE
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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