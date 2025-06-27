27 июня на травяном турнире WTA 250 в Истборне (Великобритания) состоятся матчи 1/2 финала.

Майя Джойнт сойдется с Анастасией Потаповой, а Александра Эала поборется против Варвары Грачевой. Оба поединка пройдут на центральном корте.

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Sport.ua проведет видеотрансляцию игрового дня.

WTA 250 Истборн. Расписание матчей

13:00. Александра Эала – Варвара Грачева

Александра Эала – Варвара Грачева 14:30. Майя Джойнт – Анастасия Павлюченкова

WTA 250 Истборн. Полуфиналы: матчи Джойнт и Эалы. Смотреть онлайн. LIVE

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...