Игорь ТУДОР: «Проиграли сильнейшей команде мира»

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (2:5) в матче третьего тура клубного чемпионата мира.

«Манчестер Сити сейчас слишком силен для нас. Поздравляю их с победой. Это болезненный результат, и нам он не нравится. Они имеют огромное качество, характер – все. Мы пытались прессинговать, но не могли вернуть мяч. Потом сели слишком глубоко – и они нас наказали. В этот момент они на другом уровне, чем мы".

В футболе возможно все – даже победить более сильную команду. Но для этого надо быть полностью готовым, свежим, играть качественно. Именно это и делает футбол прекрасной игрой.

Я хотел дать отдых нескольким игрокам и одновременно привести других в форму через игру. Мне не понравился этот матч, но если и есть на кого жаловаться – то только на себя, а не на футболистов, даже несмотря на плохой результат. Может, это звучит странно, но я именно так это чувствую.

Ребята выложились полностью. Теперь нужно забыть об этом и двигаться дальше – турнир продолжается. Посмотрим, на кого наткнемся, и попробуем снова дать бой.

Я не переживаю. В футболе много факторов должно сложиться вместе. «Манчестер Сити» уже 10 лет – лучшая команда мира. Да, «Реал» за это время выиграл много, но с футбольной точки зрения именно «Сити» сильнее всех. И неудивительно, что с ними тяжело», – прокомментировал Тудор.