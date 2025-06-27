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  4. Игорь ТУДОР: «Проиграли сильнейшей команде мира»
Италия
27 июня 2025, 04:55 |
134
0

Игорь ТУДОР: «Проиграли сильнейшей команде мира»

«Ювентус» уступил «Манчестер Сити» со счетом 2:5

27 июня 2025, 04:55 |
134
0
Игорь ТУДОР: «Проиграли сильнейшей команде мира»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (2:5) в матче третьего тура клубного чемпионата мира.

«Манчестер Сити сейчас слишком силен для нас. Поздравляю их с победой. Это болезненный результат, и нам он не нравится. Они имеют огромное качество, характер – все. Мы пытались прессинговать, но не могли вернуть мяч. Потом сели слишком глубоко – и они нас наказали. В этот момент они на другом уровне, чем мы".

В футболе возможно все – даже победить более сильную команду. Но для этого надо быть полностью готовым, свежим, играть качественно. Именно это и делает футбол прекрасной игрой.

Я хотел дать отдых нескольким игрокам и одновременно привести других в форму через игру. Мне не понравился этот матч, но если и есть на кого жаловаться – то только на себя, а не на футболистов, даже несмотря на плохой результат. Может, это звучит странно, но я именно так это чувствую.

Ребята выложились полностью. Теперь нужно забыть об этом и двигаться дальше – турнир продолжается. Посмотрим, на кого наткнемся, и попробуем снова дать бой.

Я не переживаю. В футболе много факторов должно сложиться вместе. «Манчестер Сити» уже 10 лет – лучшая команда мира. Да, «Реал» за это время выиграл много, но с футбольной точки зрения именно «Сити» сильнее всех. И неудивительно, что с ними тяжело», – прокомментировал Тудор.

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Ювентус Манчестер Сити клубный чемпионат мира по футболу Ювентус - Манчестер Сити Игор Тудор пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: Football-Italia
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