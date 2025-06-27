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Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 02:27 | Обновлено 27 июня 2025, 02:28
16
0

ГВАРДИОЛА – о разгроме Ювентуса: «Это был почти как финал»

«Манчестер Сити» разобрался с соперником на групповой стадии клубного чемпионата мира

27 июня 2025, 02:27 | Обновлено 27 июня 2025, 02:28
16
0
ГВАРДИОЛА – о разгроме Ювентуса: «Это был почти как финал»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу команды над «Ювентусом» (5:2) в матче третьего тура клубного чемпионата мира.

«Сегодняшний матч был почти как финал – мы об этом говорили. Первая задача – пройти дальше, но мы никогда не знаем, кто будет первый, а кто второй. Главное – играть каждый матч на победу. Сегодня мы это сделали, и я доволен. Наша игра была невероятной.

Я очень доволен, потому что самое главное – чтобы игроки осознавали: нужно поддерживать уровень, который мы имели в течение последнего десятилетия. В прошлом году у нас был отличный состав, но 50% игроков были травмированы. Мы не могли конкурировать, а в этом сезоне стараемся держать этот ритм как можно дольше. Мы играли очень агрессивно без мяча, а с ним – иногда действовали очень быстро. Эдерсон сегодня был невероятным «квотербеком», прекрасно разыгрывал длинные передачи, а команда сохраняла спокойствие.

Мы уже квалифицировались, но чтобы идти дальше, надо побеждать лучших – или на этом этапе, или на следующем. Самое важное – мы можем сделать это снова. У меня было ощущение, что игрокам даже не нужно это объяснять – они сами знают, что способны конкурировать, как и в последнее десятилетие.

В прошлом году это было невозможно – просто некому было играть. Сегодня у нас два великолепных центральных защитника и еще четверо в запасе. В прошлом году был только один – поэтому и было сложно. Мы даже тренироваться нормально не могли. А сейчас с Линдерсом, Френчем, Коло Туре – мы вышли на новый уровень в подготовке.

Это единственный способ выжить в АПЛ, в Европе, во всех турнирах. 12 лет назад никто в мире не мог представить «Ман Сити» на клубном чемпионате мира. Мы были середняками, а теперь играем против элиты – это большая честь.

Мы хотим выходить на каждый матч в таком ритме. Да, можно проиграть, это нормально – выигрывать все невозможно. Но надо держать этот уровень и снова себя совершенствовать. Мы хотим побеждать, но главное – снова быть одной командой, как в прошлом сезоне.

Еще одним позитивом дня стало возвращение на поле Родри – это был его первый матч в старте с сентября. А Эрлинг Холанд, выйдя на замену во втором тайме, отметился 300–м голом в карьере за клубы и сборную», – прокомментировал Гвардиола.

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Манчестер Сити Ювентус клубный чемпионат мира по футболу Пеп Гвардиола пресс-конференция Ювентус - Манчестер Сити
Александр Сильченко Источник: ФК Манчестер Сити
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