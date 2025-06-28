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Испания
28 июня 2025, 04:23 |
255
0

Лучший игрок мира объяснил, кто должен выиграть Золотой мяч 2025

Родри – о главных фаворитах на награду

28 июня 2025, 04:23 |
255
0
Лучший игрок мира объяснил, кто должен выиграть Золотой мяч 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Действующий обладатель Золотого мяча полузащитник «Манчестер Сити» Родри назвал главных фаворитов на Золотой мяч 2025.

«Пока не имею понятия, кто победит. Но стоит выделить испанских игроков, я их всегда хвалю. Педри провел невероятный сезон, Ламин Ямал также. Не знаю, посмотрим, что будет», – сказал Родри.

Ранее известный портал TNT обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025. Впервые за долгое время сменился лидер. Им стал хавбек «ПСЖ» Витинья, который выиграл с парижанами требл, а со сборной Португалии Лигу наций.

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Родри Золотой мяч Ламин Ямаль Педри
Дмитрий Олейник Источник: ESPN
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