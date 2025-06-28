Лучший игрок мира объяснил, кто должен выиграть Золотой мяч 2025

Действующий обладатель Золотого мяча полузащитник «Манчестер Сити» Родри назвал главных фаворитов на Золотой мяч 2025.

«Пока не имею понятия, кто победит. Но стоит выделить испанских игроков, я их всегда хвалю. Педри провел невероятный сезон, Ламин Ямал также. Не знаю, посмотрим, что будет», – сказал Родри.

Ранее известный портал TNT обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025. Впервые за долгое время сменился лидер. Им стал хавбек «ПСЖ» Витинья, который выиграл с парижанами требл, а со сборной Португалии Лигу наций.