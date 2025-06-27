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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Руководство Динамо допустило ошибку»
Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 23:44 |
1615
2

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Руководство Динамо допустило ошибку»

Вингер – о выборе стадиона на прошлый сезон в еврокубках

27 июня 2025, 23:44 |
1615
2
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Руководство Динамо допустило ошибку»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, что руководство киевлян допустило ошибку в выборе стадиона на прошлый сезон в еврокубках. Киевляне проводили матчи в немецком Гамбурге.

«Руководство «Динамо» само поняло, что это была ошибка. По ходу сезона мы и это сами поняли. С местом проведения матчей мы ошиблись, была тяжелая дорога, где-то 24 часа мы добирались из Киева на игру. В этом году мы будем играть немного ближе», – сказал Ярмоленко.

Ранее киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с возрастным украинским вингером Андреем Ярмоленко.

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Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитрий Олейник Источник: FootballHub
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