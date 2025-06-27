Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Руководство Динамо допустило ошибку»

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, что руководство киевлян допустило ошибку в выборе стадиона на прошлый сезон в еврокубках. Киевляне проводили матчи в немецком Гамбурге.

«Руководство «Динамо» само поняло, что это была ошибка. По ходу сезона мы и это сами поняли. С местом проведения матчей мы ошиблись, была тяжелая дорога, где-то 24 часа мы добирались из Киева на игру. В этом году мы будем играть немного ближе», – сказал Ярмоленко.

Ранее киевское «Динамо» официально объявило о продлении контракта с возрастным украинским вингером Андреем Ярмоленко.