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  4. Даяна Ястремская – Александра Эала. Ветер внес коррективы. Видеообзор матча
WTA
27 июня 2025, 01:36 |
27
0

Даяна Ястремская – Александра Эала. Ветер внес коррективы. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Истборне

27 июня 2025, 01:36 |
27
0
Даяна Ястремская – Александра Эала. Ветер внес коррективы. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

26 июня украинская теннисистка Даяна Ятремская проиграла Александре Эале в четвертьфинале травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

Украинка уступила со счетом 1:6, 2:6 за 1 час и 5 минут. Это была первая встреча соперниц.

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Ключевую роль сыграл сильный ветер, который мешал Даяне играть в атакующий теннис.

В полуфинале Истборна Эала поборется против Варвары Грачевой.

🏆 WTA 250 Истборн. Трава, 1/4 финала

Даяна Ястремская – Александра Эала [Q] – 1:6, 2:6

Видеообзор матча

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Даяна Ястремская Александра Эала видео теннисные видеообзоры WTA Истборн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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