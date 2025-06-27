Даяна Ястремская – Александра Эала. Ветер внес коррективы. Видеообзор матча

26 июня украинская теннисистка Даяна Ятремская проиграла Александре Эале в четвертьфинале травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

Украинка уступила со счетом 1:6, 2:6 за 1 час и 5 минут. Это была первая встреча соперниц.

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Ключевую роль сыграл сильный ветер, который мешал Даяне играть в атакующий теннис.

В полуфинале Истборна Эала поборется против Варвары Грачевой.

🏆 WTA 250 Истборн. Трава, 1/4 финала

Даяна Ястремская – Александра Эала [Q] – 1:6, 2:6

Видеообзор матча