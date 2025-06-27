Даяна Ястремская – Александра Эала. Ветер внес коррективы. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Истборне
26 июня украинская теннисистка Даяна Ятремская проиграла Александре Эале в четвертьфинале травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.
Украинка уступила со счетом 1:6, 2:6 за 1 час и 5 минут. Это была первая встреча соперниц.
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Ключевую роль сыграл сильный ветер, который мешал Даяне играть в атакующий теннис.
В полуфинале Истборна Эала поборется против Варвары Грачевой.
🏆 WTA 250 Истборн. Трава, 1/4 финала
Даяна Ястремская – Александра Эала [Q] – 1:6, 2:6
Видеообзор матча
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