Известно, как тренер Реала отреагировал на трансфер Вирца в Ливерпуль

«Ливерпуль» официально объявил о подписании полузащитника немецкого «Байера» Флориана Вирца. Английский клуб заплатит за игрока 118 млн евро гарантированно и 19 млн евро в виде бонусов.

На трансфер футболиста отреагировал наставник «Реала» Хаби Алонсо, который в прошлом сезоне тренировал Вирца в «Байере».

«Хаби Алонсо? Он сказал мне, что был очень, что я рад присоединиться к «Ливерпулю», – передал слова Алонсо Вирц.

В сезоне 2023/24 Хаби Алонсо вместе с Вирцем привел «Байер» к историческому чемпионству Бундеслиги.