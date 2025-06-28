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Испания
28 июня 2025, 01:37 |
223
0

Известно, как тренер Реала отреагировал на трансфер Вирца в Ливерпуль

Испанец Алонсо поздравил Флориана

28 июня 2025, 01:37 |
223
0
Известно, как тренер Реала отреагировал на трансфер Вирца в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

«Ливерпуль» официально объявил о подписании полузащитника немецкого «Байера» Флориана Вирца. Английский клуб заплатит за игрока 118 млн евро гарантированно и 19 млн евро в виде бонусов.

На трансфер футболиста отреагировал наставник «Реала» Хаби Алонсо, который в прошлом сезоне тренировал Вирца в «Байере».

«Хаби Алонсо? Он сказал мне, что был очень, что я рад присоединиться к «Ливерпулю», – передал слова Алонсо Вирц.

В сезоне 2023/24 Хаби Алонсо вместе с Вирцем привел «Байер» к историческому чемпионству Бундеслиги.

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Ливерпуль Байер трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Флориан Вирц Реал Мадрид Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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