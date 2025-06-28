Лука МОДРИЧ: «Ему будет трудно в Реале»
Хорват – о работе Хаби Алонсо
Легенда «Реала» хорватский хавбек Лука Модрич высказался о работе в «королевском клубе» испанского наставника Хаби Алонсо.
«Он просит нас о чем-то новом на тренировках, знаете, нам нужно время. Мы четыре года использовали совершенно другой стиль, ему будет сейчас очень трудно, но я уверен, что Хаби Алонсо справится», – сказал Модрич.
Ранее хавбек «Реала» Лука Модрич рассказал главному тренеру «бланкос» Хаби Алонсо, кто из молодых игроков «Реала» способен стать легендой клуба.
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