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  4. Лука МОДРИЧ: «Ему будет трудно в Реале»
Испания
28 июня 2025, 03:27 |
217
0

Лука МОДРИЧ: «Ему будет трудно в Реале»

Хорват – о работе Хаби Алонсо

28 июня 2025, 03:27 |
217
0
Лука МОДРИЧ: «Ему будет трудно в Реале»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Легенда «Реала» хорватский хавбек Лука Модрич высказался о работе в «королевском клубе» испанского наставника Хаби Алонсо.

«Он просит нас о чем-то новом на тренировках, знаете, нам нужно время. Мы четыре года использовали совершенно другой стиль, ему будет сейчас очень трудно, но я уверен, что Хаби Алонсо справится», – сказал Модрич.

Ранее хавбек «Реала» Лука Модрич рассказал главному тренеру «бланкос» Хаби Алонсо, кто из молодых игроков «Реала» способен стать легендой клуба.

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Лука Модрич Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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