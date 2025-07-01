Флик определил, что известному футболисту нет места в Барселоне
Маркуса Решфорда не будет в «Барселоне»
Известный английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может этим летом сменить клуб. Вторую часть прошлого сезона он провел в аренде в «Астон Вилле».
Долгое время игрока связывали с трансфером в каталонскую «Барселону», однако главный тренер клуба Ганс-Дитер Флик исключил этот трансфер. Основной причиной этого стал почти завершенный трансфер Нико Уильямса. Тренер считает, что Рэшфорду нет места в клубе.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.
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