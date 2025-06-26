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26 июня 2025, 23:00 |
187
0

ФЕДЕРЕР: «Я выберу три победы, которые оставили самые сильные впечатления»

Легендарный швейцарский теннисист пообщался с испанской прессой

26 июня 2025, 23:00 |
187
0
ФЕДЕРЕР: «Я выберу три победы, которые оставили самые сильные впечатления»
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер пообщался с испанской прессой по случаю выпуска «классической» коллекции ракеток Wilson и поделился впечатлениями от церемонии в честь Рафаэля Надаля на Ролан Гаррос.

Представьте на минутку, что вы все еще играете. С этой новой ракеткой, какие три матча своей карьеры вы хотели бы повторить? Подумайте хорошо, я даю вам возможность изменить прошлое.

– Вспоминая ощущения после определенных матчей, я выберу три победы, которые оставили самые сильные впечатления. Первый матч, который я хотел бы повторить, для меня очевиден: я бы вернулся на Уимблдон 2001 года и сыграл бы матч с Питом Сампрасом. Этот матч означал для меня противостояние с героем целого поколения, мое первое выступление на Центральном корте Уимблдона, не зная, что этот турнир даст мне в моей карьере. Во-вторых, я бы выбрал финал Ролан Гаррос 2009 года, я долго охотился за этим титулом, вплоть до того сезона, когда с поражением Рафы для меня открылись двери. Я чувствовал, что все трибуны были со мной, они действительно хотели, чтобы я выиграл. Это заставило меня почувствовать себя очень особенным. Наконец, я остановлю свой выбор на финале Открытого чемпионата Австралии 2017 года, сразу после моих проблем с коленом. Это был матч, в котором было все. Я бы с удовольствием пережил все эти эмоции снова, но... ну, вы понимаете.

Жаль, что мы не увидим, как вы будете соревноваться с ней.

– Наша цель, которая была запланирована, заключалась в том, чтобы RF 01 Pro Classic вышла в свет, пока я был действующим игроком, но... К сожалению, моя карьера закончилась, поэтому ракетка не вышла вовремя, чтобы дебютировать в Туре (смеется). Это был очень красивый процесс, мы вместе разрабатывали каждый этап, даже думая о том, как бы было с ней играть. Wilson повезло иметь в команде такого человека, как Рон Рокки, нашего «парня-лабораторию», человека, который владеет всеми техническими элементами, такими как скорость вращения или амплитуда замаха.

RF 01 Pro Classic отдает дань уважения вашим лучшим годам. Кто бы ее ни купил, рискует подумать, что сможет играть, как вы...

– Они смогут почувствовать все очарование! (смеется)

Позвольте мне на минутку отойти от темы и спросить вас о Ролан Гаррос. Что вы пережили во время церемонии в честь Рафы?

– Это было невероятно, что вы думаете о мемориальной доске (с отпечатком стопы на корте Шатрие)? Я думаю, что всем понравилось чествование, особенно Рафе, которому оно и должно было понравиться. Я слышал, как он в нескольких интервью рассказывал о своих эмоциях, и это меня очень радует. Это были очень эмоциональные моменты, благодарность... Было невероятно видеть его реакцию, когда показали мемориальную доску с его именем...

Мы все прослезились.

– Для меня это было самым трогательным, потому что эта мемориальная доска останется там навсегда, все игроки, которые будут выходить на корт, будут видеть ее, и, несомненно, она будет вдохновлять их и мотивировать благодаря ему. Честно говоря, он получил прощание и чествование, которых заслуживал. Я счастлив за него, благодарен за то, что позволил мне пережить это вместе с ними. Я не видел их много месяцев. Всегда приятно встречаться со всей семьей и друзьями Рафы. Мне повезло их знать, и я был рад видеть их всех такими улыбающимися. Публика также была впечатляющей.

Я представляю, что они также скучали и по вам...

– Ну, это был мой первый визит на Ролан Гаррос после того, как я завершил карьеру, в последний раз я был там в 2021 году, когда на трибунах не было зрителей. Помню, что мой последний матч был в третьем раунде против Доминика Кепфера, в вечерней сессии, но на стадионе не было никого. Лично для меня было замечательно вернуться на корт Шатрие, только на этот раз трибуны были переполнены болельщиками. Париж всегда будет для меня особенным местом, там я пережил очень особенные моменты, многие из них вместе с Рафой.

Каждый раз, когда собирается Большая четверка, кажется, что мир останавливается. Когда будет следующая встреча?

– Честно говоря, я не знаю, вероятно, я поеду на Уимблдон, но не знаю, будет ли там Рафа во время турнира. Новака мы точно увидим в турнирной сетке, а Энди, скорее всего, будет на территории комплекса. Потом будет Кубок Лейвера, еще одна очень особенная неделя, я постараюсь привлечь их к этому событию (смеется). Не знаю, какие еще даты нас ждут, но мы точно будем на связи, хотя, возможно, нам будет легче встретиться на полях для гольфа, чем на теннисных кортах (смеется).

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