Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Тренировки стали более сложными и интенсивными»

«Полесье» подготовку к старту сезона проводит в Австрии. Игроки житомирского клуба работают под руководством нового главного тренера Руслана Ротаня. Голкипер «Полесья» Евгений Волынец рассказал о тренировочных упражнениях и, в частности, о работе в специальных очках.

– Внешне кажется, что в очках ничего не видно. А как на самом деле? И зачем это упражнение? Объясни, видно там или не видно?

– Если простыми словами сказать – пол глаза закрывают и немножко сужают твой, так сказать, угол обзора. Это делается для того, чтобы, когда ты их снимаешь, твои глаза лучше работали и шире смотрели.

– Полезно и в игре, я так понимаю, и в повседневной жизни, потому что теперь лучше видеть.

– Я не знаю, я думаю, что вы можете договориться и вам дадут на пол дня.

– Расскажи, как изменились тренировка вратарей. Я вижу, что вы много работаете ногами?

– Да, тренировки изменились. Я не скажу, что кардинально, но перемены есть. Есть старые упражнения, но больший акцент сейчас на физической подготовке, чтобы мы могли покрывать расстояния, чтобы мы лучше играли ногами, чтобы нам проще было передвигаться и распознавать эти ситуации. Но да, акцент на физическую подготовку, на игру ногами, и немножко там половить что-нибудь.

– Силы есть после этих тренировок?

– Тренировки стали сложнее, но говорят, что будет легче. Что-то не сильно верится, тренировки стали более интенсивными, больше такой беговой работы, смены направлений. Но я думаю, что мы втянемся и привыкнем к таким нагрузкам. И я думаю, что будем улучшаться в этом плане.