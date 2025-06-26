Матч престижа на КЧМ. Видад и Аль-Айн назвали стартовые составы

26 июня в 22:00 состоится матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Видад из Марокко и Аль-Айн из ОАЭ сыграют на арене Audi Field в Вашингтоне.

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Ювентус и Манчестер Сити набрали по 6 очков и вышли в 1/8 финала. Эти команды определят победителя группы.

Видад из Марокко и Аль-Айн из ОАЭ идут без набранных очков и потеряли все шансы на плей-офф.

Видад и Аль-Айн назвали стартовые составы на матч КЧМ