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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 21:27 | Обновлено 26 июня 2025, 21:45
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0

Матч престижа на КЧМ. Видад и Аль-Айн назвали стартовые составы

26 июня в 22:00 состоится матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025

26 июня 2025, 21:27 | Обновлено 26 июня 2025, 21:45
25
0
Матч престижа на КЧМ. Видад и Аль-Айн назвали стартовые составы
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня в 22:00 состоится матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Видад из Марокко и Аль-Айн из ОАЭ сыграют на арене Audi Field в Вашингтоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ювентус и Манчестер Сити набрали по 6 очков и вышли в 1/8 финала. Эти команды определят победителя группы.

Видад из Марокко и Аль-Айн из ОАЭ идут без набранных очков и потеряли все шансы на плей-офф.

Видад и Аль-Айн назвали стартовые составы на матч КЧМ

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Видад Касабланка клубный чемпионат мира по футболу Аль-Айн стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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