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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 21:05 | Обновлено 26 июня 2025, 21:42
419
0

Ювентус и Манчестер Сити назвали стартовые составы на матч клубного ЧМ-2025

Команды Игора Тудора и Пепа Гвардиолы определят победителя группы

26 июня 2025, 21:05 | Обновлено 26 июня 2025, 21:42
419
0
Ювентус и Манчестер Сити назвали стартовые составы на матч клубного ЧМ-2025
Коллаж Sport.ua

26 июня в 22:00 состоится матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Итальянский Ювентус и английский Манчестер Сити сыграют на арене Кемпинг Ворлд Стэдиум в Орландо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ювентус и Манчестер Сити набрали по 6 очков и вышли в 1/8 финала. Команды Игоря Тудора и Пепа Гвардиолы определят победителя группы.

В другом матче группы сыграют Видад из Марокко и Аль-Айн из ОАЭ и которые идут без набранных очков и потеряли все шансы на плей-офф.

Клубный ЧМ-2025. Таблица группы G

Ювентус и Манчестер Сити назвали стартовые составы на матч клубного ЧМ-2025

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Ювентус Манчестер Сити клубный чемпионат мира по футболу Ювентус - Манчестер Сити стартовые составы Игор Тудор Пеп Гвардиола
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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