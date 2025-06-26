Ювентус и Манчестер Сити назвали стартовые составы на матч клубного ЧМ-2025
Команды Игора Тудора и Пепа Гвардиолы определят победителя группы
26 июня в 22:00 состоится матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Итальянский Ювентус и английский Манчестер Сити сыграют на арене Кемпинг Ворлд Стэдиум в Орландо.
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Ювентус и Манчестер Сити набрали по 6 очков и вышли в 1/8 финала. Команды Игоря Тудора и Пепа Гвардиолы определят победителя группы.
В другом матче группы сыграют Видад из Марокко и Аль-Айн из ОАЭ и которые идут без набранных очков и потеряли все шансы на плей-офф.
Клубный ЧМ-2025. Таблица группы G
Ювентус и Манчестер Сити назвали стартовые составы на матч клубного ЧМ-2025
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