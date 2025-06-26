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Италия
26 июня 2025, 19:14 | Обновлено 26 июня 2025, 19:17
575
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Ромы возглавил аутсайдера Серии А

Эусебио Ди Франческо будет работать в «Лечче»

26 июня 2025, 19:14 | Обновлено 26 июня 2025, 19:17
575
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Ромы возглавил аутсайдера Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Эусебио Ди Франческо

Представитель Серии А, футбольный клуб «Лечче», официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал известный специалист Эусебио Ди Франческо.

По информации клуба, стороны заключили соглашение до конца сезона 2025/26.

Последним местом работы Ди Франческо была другая итальянская команда – «Венеция». Специалист отработал целый год во главе клуба, однако Эусебио так и не помог «Венеции» остаться в Серии А.

Эусебио известен благодаря своей работе в таких клубах: «Рома», «Кальяри», «Сампдория», «Сассуоло».

Напомним, что «Лечче» финишировало в шаге от вылета – 17-е место в турнирной таблице.

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Лечче чемпионат Италии по футболу Серия A назначение тренера Эусебио Ди Франческо
Андрей Витренко Источник: ФК Лечче
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