ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Ромы возглавил аутсайдера Серии А

Представитель Серии А, футбольный клуб «Лечче», официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал известный специалист Эусебио Ди Франческо.

По информации клуба, стороны заключили соглашение до конца сезона 2025/26.

Последним местом работы Ди Франческо была другая итальянская команда – «Венеция». Специалист отработал целый год во главе клуба, однако Эусебио так и не помог «Венеции» остаться в Серии А.

Эусебио известен благодаря своей работе в таких клубах: «Рома», «Кальяри», «Сампдория», «Сассуоло».

Напомним, что «Лечче» финишировало в шаге от вылета – 17-е место в турнирной таблице.