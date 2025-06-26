ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Ромы возглавил аутсайдера Серии А
Эусебио Ди Франческо будет работать в «Лечче»
Представитель Серии А, футбольный клуб «Лечче», официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал известный специалист Эусебио Ди Франческо.
По информации клуба, стороны заключили соглашение до конца сезона 2025/26.
Последним местом работы Ди Франческо была другая итальянская команда – «Венеция». Специалист отработал целый год во главе клуба, однако Эусебио так и не помог «Венеции» остаться в Серии А.
Эусебио известен благодаря своей работе в таких клубах: «Рома», «Кальяри», «Сампдория», «Сассуоло».
Напомним, что «Лечче» финишировало в шаге от вылета – 17-е место в турнирной таблице.
🟡🔴 | 𝐁𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐭𝐨 𝐦𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐄𝐮𝐬𝐞𝐛𝐢𝐨 𝐃𝐢 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) June 26, 2025
L'U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della Prima Squadra è stata affidata a mister Eusebio Di Francesco.
🔗 | Il comunicato: https://t.co/PBt7lng0zC pic.twitter.com/I3N7jwQPQJ
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