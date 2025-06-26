Подготовка к дебюту в УПЛ. СК Полтава проведет 5 контрольных матчей

Дебютант Украинской Премьер-лиги СК «Полтава» продолжает подготовку к новому сезону. Тренерский штаб команды запланировал пять спаррингов с клубами Премьер-лиги и Первой лиги.

Футболисты СК «Полтава» уже более недели работают на летних учебно-тренировочных сборах. Следующим шагом будет проведение контрольных поединков.

Первый из них СК «Полтава» проведет 28 июня. Соперником полтавской команды станет ФК «Кудровка». Как и «Полтава», «Кудровка» готовиться к дебютному сезону в УПЛ.

Также соперниками полтавского клуба станут «Виктория» Сумы (6 июля) и черкасский ЛНЗ (12июля). 18 июля «Полтава» сыграет с «Колосом», а завершит программу контрольных матчей 26 июня в Киеве матчем с «Оболонью».

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Контрольные матчи СК «Полтава»: