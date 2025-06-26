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Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 18:31 |
124
0

Подготовка к дебюту в УПЛ. СК Полтава проведет 5 контрольных матчей

Первый спарринг пройдет 28 июня

26 июня 2025, 18:31 |
124
0
Подготовка к дебюту в УПЛ. СК Полтава проведет 5 контрольных матчей
СК Полтава

Дебютант Украинской Премьер-лиги СК «Полтава» продолжает подготовку к новому сезону. Тренерский штаб команды запланировал пять спаррингов с клубами Премьер-лиги и Первой лиги.

Футболисты СК «Полтава» уже более недели работают на летних учебно-тренировочных сборах. Следующим шагом будет проведение контрольных поединков.

Первый из них СК «Полтава» проведет 28 июня. Соперником полтавской команды станет ФК «Кудровка». Как и «Полтава», «Кудровка» готовиться к дебютному сезону в УПЛ.

Также соперниками полтавского клуба станут «Виктория» Сумы (6 июля) и черкасский ЛНЗ (12июля). 18 июля «Полтава» сыграет с «Колосом», а завершит программу контрольных матчей 26 июня в Киеве матчем с «Оболонью».

Контрольные матчи СК «Полтава»:

  • 28.06. «Кудровка»
  • 06.07. «Виктория» Сумы
  • 12.07. ЛНЗ Черкассы
  • 18.07. «Колос» Ковалевка
  • 26.07. «Оболонь» Киев
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учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ чемпионат Украины по футболу Полтава Кудровка Виктория Сумы ЛНЗ Черкассы Колос Ковалевка Оболонь Киев
Сергей Турчак Источник: СК Полтава
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