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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 18:14 | Обновлено 26 июня 2025, 18:57
432
1

Отпуск жизни. Окленд заработал миллионы на клубном ЧМ

Любительский клуб из Новой Зеландии получил от ФИФА – 4,58 млн долларов

26 июня 2025, 18:14 | Обновлено 26 июня 2025, 18:57
432
1
Отпуск жизни. Окленд заработал миллионы на клубном ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Любительский клуб «Окленд», который был участником Клубного чемпионата мира, получил 4,58 млн долларов в качестве призового фонда турнира.

Известно, что команда из Новой Зеландии получила 3,58 млн в качестве входных за турнир, а также заработала 1 миллион за ничью с «Бока Хуниорс».

За «Окленд» играют не профессиональные футболисты, которые имеют официальное трудоустройство, не связанное с футболом.

Голкипер новозеландской команды Конор Трейси был вынужден договариваться с работодателем, чтобы сыграть на Клубном чемпионате мира, и брать отпуск за свой счет.

Также известно, что несколько футболистов имеют действующие контракты с клубом, но они получают по ним заработную плату в 89 долларов в неделю.

«Окленд Сити» в первой игре на Клубном чемпионате мира уступил «Баварии» со счетом 0:10. Затем было поражение от «Бенфики» 0:6, а завершила команда исторической ничьей с «Бока Хуниорс» 1:1.

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Бавария клубный чемпионат мира по футболу Окленд Сити призовые Бенфика Бока Хуниорс
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Mark4854590
Гравцям Окленда буде про що у пабах розповідати)
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