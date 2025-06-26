Отпуск жизни. Окленд заработал миллионы на клубном ЧМ

Любительский клуб «Окленд», который был участником Клубного чемпионата мира, получил 4,58 млн долларов в качестве призового фонда турнира.

Известно, что команда из Новой Зеландии получила 3,58 млн в качестве входных за турнир, а также заработала 1 миллион за ничью с «Бока Хуниорс».

За «Окленд» играют не профессиональные футболисты, которые имеют официальное трудоустройство, не связанное с футболом.

Голкипер новозеландской команды Конор Трейси был вынужден договариваться с работодателем, чтобы сыграть на Клубном чемпионате мира, и брать отпуск за свой счет.

Также известно, что несколько футболистов имеют действующие контракты с клубом, но они получают по ним заработную плату в 89 долларов в неделю.

«Окленд Сити» в первой игре на Клубном чемпионате мира уступил «Баварии» со счетом 0:10. Затем было поражение от «Бенфики» 0:6, а завершила команда исторической ничьей с «Бока Хуниорс» 1:1.