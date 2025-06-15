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Клубный чемпионат мира
15 июня 2025, 21:35 | Обновлено 15 июня 2025, 21:57
413
2

Ради клубного ЧМ голкипер Окленда вынужден был взять отпуск на работе

Конор Трейси мечтал познакомиться с Мануэлем Ноером

15 июня 2025, 21:35 | Обновлено 15 июня 2025, 21:57
413
2
Ради клубного ЧМ голкипер Окленда вынужден был взять отпуск на работе
TalkSport

Вратарь новозеландской команды «Окленд Сити» Конор Трейси был вынужден договариваться с работодателем, чтобы сыграть на Клубном чемпионате мира.

Трейси работает на складе фармацевтической компании водителем кара. Чтобы поехать на клубный мундиаль, голкиперу пришлось брать ежегодный отпуск, а также договариваться о дополнительных выходных днях, которые он взял за свой счет.

«Мне пришлось совместить ежегодный отпуск и отпуск без сохранения заработной платы. Будет немного сложно потом с арендой жилья и счетами, но ради шансов сыграть против «Баварии», «Бенфики» и «Боки» – это на 100% того стоит», – прокомментировал Трейси.

В дебютной игре против «Баварии» команда уступила со счетом 10:0. Конор Трейси отыграл все 90 минут и, как он признался, осуществил свою мечту – пожал руку кумиру Мануэлю Нойеру.

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клубный чемпионат мира по футболу Окленд Сити Бавария Мануэль Нойер курьезы
Александр Сильченко Источник: talkSPORT
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Mark4854590
Ну програли 0:10.. Зате можна буде онукам розповісти, що грав проти Баварії
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+1
Henriklarsson11
думаю там навіть за участь непогані призові. Невже гравцям окленду нічого не платять?
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0
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