Ради клубного ЧМ голкипер Окленда вынужден был взять отпуск на работе

Вратарь новозеландской команды «Окленд Сити» Конор Трейси был вынужден договариваться с работодателем, чтобы сыграть на Клубном чемпионате мира.

Трейси работает на складе фармацевтической компании водителем кара. Чтобы поехать на клубный мундиаль, голкиперу пришлось брать ежегодный отпуск, а также договариваться о дополнительных выходных днях, которые он взял за свой счет.

«Мне пришлось совместить ежегодный отпуск и отпуск без сохранения заработной платы. Будет немного сложно потом с арендой жилья и счетами, но ради шансов сыграть против «Баварии», «Бенфики» и «Боки» – это на 100% того стоит», – прокомментировал Трейси.

В дебютной игре против «Баварии» команда уступила со счетом 10:0. Конор Трейси отыграл все 90 минут и, как он признался, осуществил свою мечту – пожал руку кумиру Мануэлю Нойеру.