Не все еще решено. Винисиус еще не согласился на новый контракт с Реалом

24-летний бразильский нападающий мадридского «Реала» еще не согласовал условия личного контракта с клубом.

Об этом сообщил журналист Хосеп Педрероль.

Известно, что клуб и игрок планировали подписать новое соглашение после завершения клубного чемпионата мира. Контракт, который должен действовать до 2030 года, должен сделать Винисиуса самым высокооплачиваемым игроком команды.

«Жуниор еще не подписал новый контракт с «Реалом», ведь в нем все еще есть пробелы, которые нужно заполнить», – сообщает Педрероль.

В прошлом сезоне Винисиус Жуниор сыграл за «Реал» 52 матча и забил 21 мяч.