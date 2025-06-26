Не все еще решено. Винисиус еще не согласился на новый контракт с Реалом
Команда и игрок заключат контракт с большой зарплатой
24-летний бразильский нападающий мадридского «Реала» еще не согласовал условия личного контракта с клубом.
Об этом сообщил журналист Хосеп Педрероль.
Известно, что клуб и игрок планировали подписать новое соглашение после завершения клубного чемпионата мира. Контракт, который должен действовать до 2030 года, должен сделать Винисиуса самым высокооплачиваемым игроком команды.
«Жуниор еще не подписал новый контракт с «Реалом», ведь в нем все еще есть пробелы, которые нужно заполнить», – сообщает Педрероль.
В прошлом сезоне Винисиус Жуниор сыграл за «Реал» 52 матча и забил 21 мяч.
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