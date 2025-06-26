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Испания
26 июня 2025, 16:45 | Обновлено 26 июня 2025, 17:12
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0

Не все еще решено. Винисиус еще не согласился на новый контракт с Реалом

Команда и игрок заключат контракт с большой зарплатой

26 июня 2025, 16:45 | Обновлено 26 июня 2025, 17:12
200
0
Не все еще решено. Винисиус еще не согласился на новый контракт с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний бразильский нападающий мадридского «Реала» еще не согласовал условия личного контракта с клубом.

Об этом сообщил журналист Хосеп Педрероль.

Известно, что клуб и игрок планировали подписать новое соглашение после завершения клубного чемпионата мира. Контракт, который должен действовать до 2030 года, должен сделать Винисиуса самым высокооплачиваемым игроком команды.

«Жуниор еще не подписал новый контракт с «Реалом», ведь в нем все еще есть пробелы, которые нужно заполнить», – сообщает Педрероль.

В прошлом сезоне Винисиус Жуниор сыграл за «Реал» 52 матча и забил 21 мяч.

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Винисиус Жуниор чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта Реал Мадрид
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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