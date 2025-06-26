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  4. Рекрутинг в Одессе. ТЦК мобилизовал сотрудника Черноморца
Украина. Первая лига
26 июня 2025, 16:09 | Обновлено 26 июня 2025, 16:11
1919
2

Рекрутинг в Одессе. ТЦК мобилизовал сотрудника Черноморца

В военное время мелочей в футболе не бывает

26 июня 2025, 16:09 | Обновлено 26 июня 2025, 16:11
1919
2
Рекрутинг в Одессе. ТЦК мобилизовал сотрудника Черноморца
ФК Черноморец

Как известно, в период войны многие футбольные клубы Украины имеют бронь от мобилизации. Футболисты, тренерский штаб и обслуживающий персонал имеют право работать в соответствии с указанными в документе сроками. Это позволяет местным ТЦК определенное время не призывать владельцев брони на военную службу.

Однако так бывает не всегда. По информации Sport.ua, на прошлой неделе в Одессе представители ТЦК провели рекрутинг в отношении главы пресс-службы ФК «Черноморец» Виталия Хемия, у которого срок действия бронирования от мобилизации не был продлен. Через несколько дней после этого он был делегирован в одну из соседних областей для выполнения воинских обязанностей по защите Родины.

Ранее тренер одесситов Александр Кучер рассказал, какого игрока «Динамо» очень хочет видеть в «Черноморце».

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Черноморец Одесса мобилизация инсайд чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины российско-украинская война
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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Обсервер Влад
Яке поважне слово з'явилося "рекрутинг", аж гордість за країну бере (ні)
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+3
kadaad .
А чем сотрудник Черноморца лучше остальных призовников!?
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0
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