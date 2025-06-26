Рекрутинг в Одессе. ТЦК мобилизовал сотрудника Черноморца

Как известно, в период войны многие футбольные клубы Украины имеют бронь от мобилизации. Футболисты, тренерский штаб и обслуживающий персонал имеют право работать в соответствии с указанными в документе сроками. Это позволяет местным ТЦК определенное время не призывать владельцев брони на военную службу.

Однако так бывает не всегда. По информации Sport.ua, на прошлой неделе в Одессе представители ТЦК провели рекрутинг в отношении главы пресс-службы ФК «Черноморец» Виталия Хемия, у которого срок действия бронирования от мобилизации не был продлен. Через несколько дней после этого он был делегирован в одну из соседних областей для выполнения воинских обязанностей по защите Родины.

Ранее тренер одесситов Александр Кучер рассказал, какого игрока «Динамо» очень хочет видеть в «Черноморце».