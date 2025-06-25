Кучер рассказал, какого игрока Динамо очень хочет видеть в Черноморце
Тренер «моряков» в восторге от Максима Брагару
Главный тренер «Черноморца» Александр Кучер рассказал, какого игрока «Динамо» Киев хотел бы видеть в своем клубе.
«Брагару – да. Это очень хороший игрок, он мне нравится. Но аренда игрока – это очень деликатный вопрос сейчас. Повторюсь, что приоритетом сейчас является ставка на своих игроков, на людей, которые будут на контракте.
Мы понимаем, что Салюк и Брагару – это одесситы, которые прекрасно понимают, что такое Черноморец. Если будет такая возможность, они захотят вернуться, то конечно будем разговаривать с ними», – сказал Кучер.
Ранее главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер прокомментировал кадровую ситуацию в команде.
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