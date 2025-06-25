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  4. Кучер рассказал, какого игрока Динамо очень хочет видеть в Черноморце
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 23:13 |
944
0

Кучер рассказал, какого игрока Динамо очень хочет видеть в Черноморце

Тренер «моряков» в восторге от Максима Брагару

25 июня 2025, 23:13 |
944
0
Кучер рассказал, какого игрока Динамо очень хочет видеть в Черноморце
ФК Черноморец. Александр Кучер

Главный тренер «Черноморца» Александр Кучер рассказал, какого игрока «Динамо» Киев хотел бы видеть в своем клубе.

«Брагару – да. Это очень хороший игрок, он мне нравится. Но аренда игрока – это очень деликатный вопрос сейчас. Повторюсь, что приоритетом сейчас является ставка на своих игроков, на людей, которые будут на контракте.

Мы понимаем, что Салюк и Брагару – это одесситы, которые прекрасно понимают, что такое Черноморец. Если будет такая возможность, они захотят вернуться, то конечно будем разговаривать с ними», – сказал Кучер.

Ранее главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

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Максим Брагару Александр Кучер Черноморец Одесса Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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