Кучер рассказал, какого игрока Динамо очень хочет видеть в Черноморце

Главный тренер «Черноморца» Александр Кучер рассказал, какого игрока «Динамо» Киев хотел бы видеть в своем клубе.

«Брагару – да. Это очень хороший игрок, он мне нравится. Но аренда игрока – это очень деликатный вопрос сейчас. Повторюсь, что приоритетом сейчас является ставка на своих игроков, на людей, которые будут на контракте.

Мы понимаем, что Салюк и Брагару – это одесситы, которые прекрасно понимают, что такое Черноморец. Если будет такая возможность, они захотят вернуться, то конечно будем разговаривать с ними», – сказал Кучер.

Ранее главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер прокомментировал кадровую ситуацию в команде.