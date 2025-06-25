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  4. Кучер признался, какие футболисты не нужны Черноморцу в Первой лиге
Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 11:08 |
1121
0

Кучер признался, какие футболисты не нужны Черноморцу в Первой лиге

Одесский коллектив намерен отказаться от арендованных игроков

25 июня 2025, 11:08 |
1121
0
Кучер признался, какие футболисты не нужны Черноморцу в Первой лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер прокомментировал кадровую ситуацию в команде накануне старта в Первой лиге. Наставник «моряков» признался, что больше не планирует брать в аренду футболистов из других команд, а делать ставку на собственных воспитанников:

– В прошлом сезоне за одесскую команду ряд игроков выступали на правах аренды из других клубов. Останется ли кто-нибудь из этой плеяды футболистов с вами в Первой лиге?

– Все ребята, которые в прошлом сезоне играли за нас в аренде, покинули «Черноморец». Сейчас политика клуба изменилась. Прерогатива президента состоит в том, чтобы в нашей команде было как минимум арендованных игроков. И я его поддерживаю в этом. Нам нужно больше делать ставку на своих ребят, которые на футбольном поле будут отдавать все силы за город Одесса, за «Черноморец» на все 100%. Надо, чтобы игроки понимали, за какую команду они выступают, какая история есть у клуба.

Мы будем брать в «Черноморец» только тех, кто хочет играть и полностью отдаваться за этот клуб. То, что сейчас клуб в Первой лиге – это очень неприятный и трудный момент для нас. Мы абсолютно осознаем, что такой город как Одесса заслуживает команды в Премьер-лиге.

– В прошлый раз вы сказали, что Артур Рудько, Богдан Бутко, Йон Шпорн и Денис Безбородько покинут «Черноморец». Никаких изменений с тех пор не произошло?

– Единственный вопрос есть по Шпорну. Он сейчас разговаривает с руководством клуба, тем ведутся какие-то переговоры. В тренировочном процессе «Черноморца» Шпорн пока не участвует, – рассказал Кучер.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Черноморец Одесса Александр Кучер Богдан Бутко Артур Рудько Йон Шпорн Денис Безбородько трансферы
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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