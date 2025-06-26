Англия26 июня 2025, 16:20 |
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Еще одно усиление. Ливерпуль начал переговоры с защитником Кристал Пэлас
Марк Гехи заинтересован стать игроком «мерсисайдцев»
26 июня 2025, 16:20 |
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24-летний английский полузащитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи начал переговоры с «Ливерпулем».
Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Источник сообщает, что Гехи заинтересован в переходе к «мерсисайдцам», о чем сообщил красно-белым.
Марк Гехи в прошлом сезоне сыграл за «Кристал Пэлас» 44 матча и забил 3 мяча.
По данным портала Transfermarkt, защитника оценивают в 45 миллионов евро.
Ранее стало известно, что «Ливерпуль» официально подписал игрока сборной Венгрии.
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