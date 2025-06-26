Еще одно усиление. Ливерпуль начал переговоры с защитником Кристал Пэлас

24-летний английский полузащитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи начал переговоры с «Ливерпулем».

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Источник сообщает, что Гехи заинтересован в переходе к «мерсисайдцам», о чем сообщил красно-белым.

Марк Гехи в прошлом сезоне сыграл за «Кристал Пэлас» 44 матча и забил 3 мяча.

По данным портала Transfermarkt, защитника оценивают в 45 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» официально подписал игрока сборной Венгрии.