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Англия
26 июня 2025, 16:20 |
354
0

Еще одно усиление. Ливерпуль начал переговоры с защитником Кристал Пэлас

Марк Гехи заинтересован стать игроком «мерсисайдцев»

26 июня 2025, 16:20 |
354
0
Еще одно усиление. Ливерпуль начал переговоры с защитником Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний английский полузащитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи начал переговоры с «Ливерпулем».

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Источник сообщает, что Гехи заинтересован в переходе к «мерсисайдцам», о чем сообщил красно-белым.

Марк Гехи в прошлом сезоне сыграл за «Кристал Пэлас» 44 матча и забил 3 мяча.

По данным портала Transfermarkt, защитника оценивают в 45 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» официально подписал игрока сборной Венгрии.

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Марк Гехи Кристал Пэлас Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ Николо Скира
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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